Nakon 36.000 žalbi na naplatu poreza ne nekretnine, stiglo novo važno upozorenje građanima

Porezna uprava obvezala se da će u sljedeća dva mjeseca odgovoriti na svih 36 tisuća žalbi građana koje su stigle na razaslana rješenja o porezu na nekretnine. Vlasnici nekretnina koji su se žalili ne trebaju platiti porez prema priloženim uplatnicama dok ne dobiju odgovor na žalbu, a oni koji su ga već platili dobit će povrat automatski pokaže li se da su se žalili iz opravdanih razloga.

Istodobno, porezne vlasti upozoravaju građane da do kraja ovog mjeseca moraju predati zahtjev za oslobođenjem od plaćanja poreza za ovu kalendarsku godinu, ako imaju zakonske osnove za oslobođenje. U tom se dokumentu navode promijenjene činjenice u odnosu na prošlu godinu.

Među građanima koji bi trebali podnijeti taj zahtjev su vlasnici nekretnina koje nisu pogodne za život. Vlasnici neuvjetnih nekretnina moraju takav zahtjev podnositi svake godine. Ako u nekretnini žive članovi obitelji, zahtjev se ne bi trebao obnavljati ako je podnesen prošle godine i nema novih promjena.

Ipak, ispostavilo se da među 36 tisuća žalbi dominiraju upravo žalbe za stanove u kojima žive članovi obitelji, primjerice djeca, jer ih Porezna uprava nije uspjela povezati po obiteljskoj liniji. To bi se trebalo promijeniti uspostavom Registra stanovništva, koji se puni podacima o članovima obitelji. Registar bi trebao biti javan od sredine ove godine. Nadalje, svaka će stambena zgrada dobiti svoj OIB, a svaki stan identifikacijski broj, pa će poreznici na temelju tih podataka imati jasniji uvid u vlasništvo i veze među članovima obitelji.

Kad je riječ o djeci, navodno je jasnija veza između roditelja i djece za one koji su rođenjem dobili OIB, dok je kod generacija koje su imale JMBG ta poveznica djelomično nejasna. U svakom slučaju, poreznici su se u razgovoru s novinarima ponovno ispričali zbog nejasnoća, ali ističu da se svi podaci dodatno „čiste” i kontroliraju. Za ovu bi godinu naplata poreza trebala biti brža i jednostavnija.

Porezna uprava ovlaštena je za naplatu poreza u 386 općina i gradova, dok njih 170 porez naplaćuje samostalno. U tih 386 sredina nalazi se oko 1,3 milijuna nekretnina, pa broj žalbi manji od 3 posto u odnosu na početne provjere smatraju prihvatljivom pogreškom na početku naplate poreza.

Bilo je i raznih situacija u kojima komunalna naknada glasi na bivše vlasnike nekretnina, dok novi nisu prenijeli režije na sebe, ili čak na davno preminule vlasnike. Također, prisutan je velik broj nesređenih adresa i sličnih administrativnih problema.

U prvom krugu izdano je oko 86 tisuća rješenja, a u drugom oko 192 tisuće rješenja o porezu na nekretnine – ukupno oko 280 tisuća. Masovnog slanja rješenja za 2025. godinu više neće biti, ali to ne isključuje mogućnost pojedinačnog slanja rješenja za tu godinu, koja se mogu izdavati u roku od šest godina, odnosno do 2030. godine. U prvom valu baza za naplatu poreza na nekretnine bila je evidencija komunalne naknade i prijava boravišta ili prebivališta iz MUP-a, ali ne i podaci o potrošnji vode i struje.