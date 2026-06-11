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POLICE PRAZNE

Hrvati poludjeli za jednim proizvodom, vlada nestašica: 'Nestane do 10, ljudi uzmi 10 kantica'

kolica
Shutterstock
VL
Autor
Mateja Papić
11.06.2026.
u 10:12

Za sada nije jasno radi li se o privremenom problemu u opskrbi ili jednostavno o naglom rastu potražnje. No, sudeći prema iskustvima kupaca, oni koji žele kupiti omiljeni grčki jogurt često moraju do trgovine rano ujutro, prije nego što se zalihe rasprodaju.

Grčki jogurt posljednjih se tjedana pretvorio u jedan od traženijih proizvoda na policama trgovina, a brojni kupci tvrde da ga je gotovo nemoguće pronaći. Na društvenim mrežama sve je više komentara nezadovoljnih potrošača koji obilaze trgovine u potrazi za omiljenim proizvodom.

Jedna korisnica Reddita na forumu r/askcroatia požalila se da već neko vrijeme bezuspješno pokušava kupiti grčki jogurt u trgovinama Interspara. "Već šesti put u više Interspar trgovina tražim onaj pravi grčki jogurt (Kri Kri i Despar) i svaki put kad dođem, police su totalno prazne, ni Skyr se više ne može naći", napisala je.

Dodala je kako je zadnji primjer doživjela u zagrebačkoj Areni. "Zadnji put u Areni sam kupila zadnji komad. Znači, u koji god Interspar da odem, nema šanse da ga nađem. Zna li itko što je s tim? Nabavljaju li ga uopće više ili se sve proda do 17 sati?" upitala je. U komentarima su joj se javili brojni drugi kupci koji tvrde da isti problem imaju i u drugim gradovima. "Ajme, pratim jer i mene ovo muči ful", napisao je jedan korisnik.

Nestašica grčkog jogurta u Intersparu
by u/Correct_Light636 in askcroatia

Drugi je opisao situaciju u jednoj zagrebačkoj trgovini. "U Sparu u Cityju doslovno do 10-11 ujutro max... Nakon toga nisam nikad vidjela. Ekipa nije normalna... kupuju po 10 kantica", naveo je. Neki smatraju da nije riječ o potpunoj nestašici, nego o velikoj potražnji i ograničenim količinama koje trgovine naručuju. "Isto je i u Osijeku ako te to tješi. Očito mogu naručiti samo ograničene zalihe i to se brzo proda. Ne vjerujem da ne bi naručili tri palete da mogu", napisao je jedan komentator.

Drugi korisnici navode da se situacija razlikuje od trgovine do trgovine. "U Areni u Sparu je prije bilo tako, sad puno češće ima nego nema. Ali sad ima i drugih marki, skužili su gdje je potražnja i zarada", napisala je jedna korisnica. Neki kupci već traže zamjene za popularni proizvod. "Meni je protein skyr natur dobar. Ako tražite zamjenu", poručio je jedan komentator. Drugi tvrde da se grčki jogurt može pronaći i u drugim trgovačkim lancima. "Sve se rasproda, ali sad imaš opciju i u Lidlu, Konzumu i Plodinama", navodi se u jednom komentaru.

Osim kupnje zamjenskih proizvoda, jedan korisnik ponudio je i domaće rješenje za one koji ne žele čekati da se police ponovno napune. "Uzmi natur mlijeko (u staklenoj boci), zagrij do cca 50 stupnjeva, čekaj da se ohladi do 35, dodaj grčki jogurt, ostavi preko noći izvan frižidera, iduće jutro stavi u cjedilo preko krpe i u frižider", napisao je, dodajući da se postupak može ponavljati s nekoliko žlica prethodno napravljenog jogurta. Za sada nije jasno radi li se o privremenom problemu u opskrbi ili jednostavno o naglom rastu potražnje. No, sudeći prema iskustvima kupaca, oni koji žele kupiti omiljeni grčki jogurt često moraju do trgovine rano ujutro, prije nego što se zalihe rasprodaju.

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kolica
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Ključne riječi
nestašica hrane nestašica grčki jogurt

Komentara 5

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Avatar IIII4
IIII4
10:58 11.06.2026.

Vjerojatno neka instagramuša objavila recept za sladoled od grčkog jogurta.

Avatar IvanR
IvanR
10:46 11.06.2026.

Hrvati sa mozgom to ne kupuju jer to nije Grčki jogurt nego treba čitati. Piše na način poput Grčkog jogurta.

MA
marinalučica
10:43 11.06.2026.

Kakve su to kantice? Ja kupujem grčki jogurt u čašicama i nikad ga nisam kupio u Sparu nego u drugim dućanima.

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