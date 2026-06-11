Nezapamćena nogometna euforija već vlada, sve podsjeća na nezaboravnu 2014.

Bosnu i Hercegovinu posljednjih je tjedana zahvatila nogometna euforija. Uoči nastupa reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, atmosfera kakva se dugo nije osjetila ponovno je zavladala gradovima, trgovima i domovima diljem zemlje, ali i među stotinama tisuća Bosanaca i Hercegovaca raseljenih diljem svijeta. Nakon povijesnog plasmana na svjetsku smotru, drugog u povijesti samostalne Bosne i Hercegovine, navijačka strast dosegnula je razinu koja podsjeća na nezaboravnu 2014. godinu, kada su se zmajevi plasirali na Mundijal u Brazilu.

Dijaspora na nogama

Zastave BiH vijore se na balkonima, automobilima i trgovima, dok će se u gradovima organizirati grupna gledanja i navijačka okupljanja. U zemlji u kojoj svakodnevicu često obilježavaju političke i gospodarske teme, nogomet je ponovno postao ono što najlakše okuplja oko zajedničkog cilja i stvara osjećaj ponosa. Posebnu dimenziju priči daje dijaspora. Od Njemačke, Austrije i Švicarske, preko Skandinavije do Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, Bosanci i Hercegovci pripremaju se za najveću nogometnu pozornicu. Brojne skupine već su najavile dolazak na utakmice, a očekuje se da će tribine u Torontu, Los Angelesu i Seattleu imati bosanskohercegovački pečat. Simbol bh. nogometne bajke ostaje kapetan Edin Džeko. Legendarni napadač, koji je obilježio najuspješnije razdoblje reprezentacije, predvodi novu generaciju i mnogima predstavlja poveznicu između prve i druge svjetske avanture Bosne i Hercegovine. Njegovo iskustvo i karizma dodatno raspiruju optimizam među navijačima koji vjeruju da reprezentacija može ostvariti dobar rezultat. Društvene mreže također su preplavljene navijačkim sadržajima, fotografijama i videozapisima, a zanimljivo je da je pozornost javnosti privukla i neslužbena navijačka pjesma koja je postala viralni hit među ljubiteljima nogometa. Mnogi strani navijači, upravo zbog pozitivne atmosfere i priče o maloj zemlji velikog srca, najavljuju kako će na Svjetskom prvenstvu navijati za Bosnu i Hercegovinu.

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Bez obzira na rezultat, već sada je jasno da su zmajevi uspjeli ostvariti nešto posebno. Ujedinili su navijače u domovini i dijaspori, probudili osjećaj zajedništva i vratili vjeru da sport može biti najljepši ambasador zemlje. Pred Bosnom i Hercegovinom je novo poglavlje nogometne povijesti, a euforija koja se osjeća na svakom koraku potvrđuje da će milijuni srca diljem svijeta kucati u istom ritmu kada reprezentacija istrči na travnjak stadiona BMO Field u Torontu. Na ovome će zdanju Zmajevi započeti novo poglavlje, a na suprotnoj strani stajat će domaćin natjecanja, bez sumnje favorit u ovome meču. Bosna i Hercegovina je u jesenjem dijelu, kada je započeo finiš kvalifikacija, u regularnom vremenu pobijedila samo Rumunjsku – nakon preokreta 3:1. Potom je u Beču protiv Austrije odigrala 1:1, a dvoboje baraža protiv Walesa i Italije također je odlučila tek nakon jedanaesteraca. U pripremnim susretima remizirala je sa Sjevernom Makedonijom (0:0) i Panamom (1:1). Dok je utakmica protiv Makedonije poslužila kao test za igrače iz drugog plana, dvoboj s Panamom bio je generalna proba, doduše bez Edina Džeke. U sustavu 4-4-2, od kojeg Sergej Barbarez zasigurno neće odstupiti ni tijekom natjecanja, prvo je poluvrijeme bilo solidno.

Alajbegović umjesto Memića

Nakon meča izbornik je priznao da je, bez obzira na to što se radilo o generalnoj probi, bilo teško motivirati igrače da budu na sto posto jer svima je bilo stalo da do smotre očuvaju zdravlje i budu spremni za utakmicu protiv Kanade. Ono što nas sve može radovati dok čekamo petak jest informacija da je i Ivan Šunjić jučer konačno trenirao punim intenzitetom te da će ova važna karika sredine biti spremna za Kanadu. S njegovim povratkom u momčad, vjerojatno će, u odnosu na Panamu, ispasti Ivan Bašić. Također, Džeko će predvoditi napad, a na klupu će se gotovo sigurno preseliti Jovo Lukić. Momčad bi u tom slučaju mogla izgledati kao u baražu s Walesom, ali uz jednu promjenu, umjesto Amara Memića igrao bi Kerim Alajbegović, koji je u dvobojima s Makedonijom i Panamom potvrdio kako mu je malo potrebno da protivnike dovede u probleme.

Da će zmajevi imati podršku, potvrdili su i prvi treninzi reprezentacije. Na treningu održanom u Centennial Parku okupio se veliki broj navijača Bosne i Hercegovine koji su željeli pozdraviti svoje reprezentativce. Nažalost, nisu mogli ući na stadion, no igrače su dočekali ispred i imali priliku vidjeti njihov dolazak. Mnogi navijači stigli su sa zastavama i navijačkim rekvizitima, a ozračje je bilo izrazito euforično...