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VUČICA SE POJAČAVA

Mladi reprezentativac BiH pravi veliki transfer: S njim će u Romu i kontroverzna zvijezda

2026 FIFA World Cup Previews
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
11.06.2026.
u 10:44

Vučica će sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka po prvi puta nakon osam godina i odlučni su se pojačati kako bi Gian Piero Gasperini na raspolaganju imao ozbiljnu, konkurentnu momčad.

Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u petak od 21 sat očekuje prvi nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu i to protiv jednog od domaćina - Kanade. Za Zmajeve je ovo drugi nastup na svjetskoj smotri, prvi nakon Brazila 2014. Momčad Sergeja Barbareza ima dobar spoj iskustva i mladosti, a od mladih igrača posebno se ističu Esmir Bajraktarević i Kerim Alajbegović.

Njih dvojica trebali bi biti važni aduti za momčad Bosne i Hercegovine, a očekuje se i da će biti i neke od glavnih tema prijelaznog roka. Za obojicom postoji interes velikih klubova, a za Alajbegovića je ozbiljno zainteresirana talijanska Roma. Vučica će sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka po prvi puta nakon osam godina i odlučni su se pojačati kako bi Gian Piero Gasperini na raspolaganju imao ozbiljnu, konkurentnu momčad.

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Ključan dio njihove igračke slagalice za sljedeću sezonu je i 18-godišnji ofenzivac Bosne i Hercegovine i njemačkog Bayer Leverkusena. Iza njega je odlična sezona na posudbi u austrijskom Salzburgu u kojem je zabio 13 golova i dodao četiri asistencije u 44 nastupa. Za nacionalnu momčad zabio je jednom u deset utakmica. Apotekari bi ga mogli pustiti za 25 milijuna eura, a Roma je to spremna platiti. Koliko je ozbiljan interes Vučice najbolje govori i informacija talijanskih medija kako se u pregovore uključio i član obitelji koja vlada klubom, Ryan Friedkin.

Nije Alajbegović jedino pojačanje koja Roma želi u napadu. Usko ju se povezuje i s Masonom Greenwoodom, nekad velikim talentom Manchetser Uniteda čiji je napredak bio značajno usporen zbog njegovih djela van terena. U Marseilleu je pokazao kako je i dalje vrlo nadaren nogometaš, a Roma bi ga mogla dobiti za za 50 milijuna eura.
Ključne riječi
Mason Greenwood Roma Kerim Alajbegović BiH nogometna reprezentacija

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