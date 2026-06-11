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UBRZALI PLANOVE

Satelitske snimke otkrile rusku 'ratnu bazu' za 6000 vojnika: Obavještajac otkrio zabrinjavajuće detalje

Rusi
Foto: REUTERS
1/7
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
11.06.2026.
u 07:38

Finski stručnjak Marko Eklund, bivši časnik vojne obavještajne službe s više od 25 godina iskustva u praćenju ruskih oružanih snaga, precizno je locirao gradilište na temelju ruskih službenih dokumenata

Rusija je ubrzano započela izgradnju svoje prve potpuno nove vojne baze u blizini finske granice. Objekt se gradi u naselju Nova Vilga, samo nekoliko kilometara od Petrozavodska, glavnog grada ruske Republike Karelije. Prema procjenama finskog vojnog stručnjaka Marka Eklunda, baza će moći smjestiti između 4000 i 6000 vojnika. Za razliku od prethodnih aktivnosti u tom području, koje su se uglavnom svodile na rekonstrukciju starih sovjetskih objekata, ovo je prvi slučaj potpuno nove izgradnje vojnog kompleksa u neposrednoj blizini finske granice. Građevinski radovi ubrzali su se prošlog proljeća. Satelitske snimke pokazuju da je čišćenje terena u šumovitom području započelo već u studenom 2025. godine, dok su zemljani radovi intenzivirani tijekom zime.

Finski stručnjak Marko Eklund, bivši časnik vojne obavještajne službe s više od 25 godina iskustva u praćenju ruskih oružanih snaga, precizno je locirao gradilište na temelju ruskih službenih dokumenata izvještava Yle . Ključan trag bio je ugovor o priključivanju budućeg vojnog kompleksa na petrozavodsku vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, vrijedan gotovo 5,9 milijuna eura. Ruske vlasti su gradnju službeno priznale tek nedavno, nakon inspekcijskog posjeta zamjenika ministra obrane Pavela Fradkova. Prema njihovim podacima, na lokaciji će na kraju biti izgrađeno više od 50 različitih objekata,  uključujući dodatne vojarne, stambene zgrade za vojnike i njihove obitelji te sportske i rekreacijske sadržaje. Baza se gradi u šumovitom području što omogućuje daljnje širenje.

Lokacija je odabrana upravo zbog blizine Petrozavodsku, većeg grada koji olakšava novačenje ugovornih vojnika i zadržavanje njihovih obitelji. U udaljenijim područjima Karelije bilo bi znatno teže privući i zadržati osoblje. Eklund naglašava da je izgradnja još uvijek u ranoj fazi. Zbog intenzivnog rata u Ukrajini, Rusija ima ograničene resurse za brzo širenje vojne infrastrukture na sjeverozapadu. "Modernu vojsku ne možeš izgraditi na zahrđalim tenkovima iz sibirskih skladišta. To zahtijeva puno vremena i novca", istaknuo je Eklund, piše United24Media.

On ovu bazu vidi kao dio šireg, sustavnog ruskog napora za jačanjem kopnenih snaga duž cijele granice s NATO-om. Iako se ukupna brojnost ruskih snaga povećava, stvarna prijetnja Finskoj materijalizirat će se tek kada infrastruktura bude dovršena, oprema nabavljena, a vojnici regrutirani i obučeni. "Prijetnju čine namjera i sposobnosti. Sposobnosti će se značajno povećati kada ove postrojbe budu stvorene. Tek tada će one stvarno moći funkcionirati", zaključio je Eklund.

Ova izgradnja dio je šireg trenda ruskog vojnog jačanja na sjeveru Europe, na što su upozorile i druge nordijske zemlje kroz zajedničke istrage. Stručnjaci procjenjuju da bi Rusija nakon eventualnog završetka rata u Ukrajini mogla rasporediti znatno veći broj vojnika u blizini granica NATO-a. Situacija se pomno prati u Finskoj i drugim članicama Saveza, s obzirom na strateški položaj Karelije i dugoročne implikacije na regionalnu sigurnost.

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Ključne riječi
rat u Ukrajini Finska Rusija

Komentara 6

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AL
alojzvodic
08:02 11.06.2026.

Bezukusno. Ali budite uporni.

Avatar Niko Bitan
Niko Bitan
07:58 11.06.2026.

Tisuće sovjetskih baza su prazne, ali eto, vjerojatno je netko nečiji dobio posao da gradi novu, i kao, da pošalju neke poruke zapadu. :)

SA
saudinus
07:42 11.06.2026.

Kasne rusi,

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