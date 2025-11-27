Štimac i Zrinjski upisali veliku pobjedu u Konferencijskoj ligi, smiješi im se europsko proljeće

Zrinjski iz Mostara pod vodstvom Igora Štimca ostvario je dragocjenu pobjedu protiv švedskog Hacken u 4. kolu nogometne Konferencijske lige čime je povećao izglede za europsko proljeće.
Zrinjski je preokretom došao do sva tri boda. Šveđani su poveli u 40. minuti golom Silasa Andersena nakon asistencije Mikkela Rygaarda. Ipak, Zrinjski je odgovorio u drugom poluvremenu,strijelci su bili Mario Ćuže u 78. i Nemanja Bilbija u 82. minuti.
Sa šest bodova iz četiri kola, Zrinjski ima realnu nadu da se domogne europskog proljeća.
U posljednja dva kola Zrinjski gostuje protiv poljske momčadi Rakowa, dok u Mostaru dočekuje Rapid iz Beča.
