NAKON PREOKRETA

Štimac i Zrinjski upisali veliku pobjedu u Konferencijskoj ligi, smiješi im se europsko proljeće

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.11.2025.
u 20:56

Zrinjski je preokretom došao do sva tri boda. Šveđani su poveli u 40. minuti golom Silasa Andersena nakon asistencije Mikkela Rygaarda. Ipak, Zrinjski je odgovorio u drugom poluvremenu,strijelci su bili Mario Ćuže u 78. i Nemanja Bilbija u 82. minuti.

Zrinjski iz Mostara pod vodstvom Igora Štimca ostvario je dragocjenu pobjedu protiv švedskog Hacken u 4. kolu nogometne Konferencijske lige čime je povećao izglede za europsko proljeće.

Sa šest bodova iz četiri kola, Zrinjski ima realnu nadu da se domogne europskog proljeća.

U posljednja dva kola Zrinjski gostuje protiv poljske momčadi Rakowa, dok u Mostaru dočekuje Rapid iz Beča.

Ključne riječi
Igor Štimac Zrinjski Mostar

