OFENZIVAC SANTOSA

Neymaru su liječnici savjetovali da ne igra nogomet. Evo što je on učinio

Brasileiro Championship - Santos v Flamengo
THIAGO BERNARDES/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.11.2025.
u 18:28

„Neymar je odlučio riskirati vlastito zdravlje kako bi pokušao spasiti svoj Santos“, naveo je brazilski Globo te dodao da će 33-godišnji Neymar nakon svakog treninga raditi testove koljena kako bi se utvrdilo dolazi li do novih oštećenja i problema ili koljeno normalno podnosi napor.

Brazilski nogometaš Neymar vratio se treninzima u svom Santosu premda su mu liječnici preporučili isključivo mirovanje nakon ozljede lijevog koljena.

Nekadašnji nogometaš Barcelone i PSG-a sudjelovao je skupnom momčadskom treningu s ortozom preko lijevog koljena, a ujedno je izbjegavao duele sa suigračima. Neymar je odlučio negirati mišljenje liječnika jer želi pomoći svom klubu u završnici brazilske Serie A da zadrži prvoligaški status.

Tri kola prije kraja njegov je Santos u zoni ispadanja, na rubnom 17. mjestu. U ovom trenutku Santosu nedostaje jedan bod do spasa koliko više od njega ima Vitoria na 16. poziciji. Neymar ima namjeru odigrati posljednje tri prvenstvene utakmice.

„Neymar je odlučio riskirati vlastito zdravlje kako bi pokušao spasiti svoj Santos", naveo je brazilski Globo te dodao da će 33-godišnji Neymar nakon svakog treninga raditi testove koljena kako bi se utvrdilo dolazi li do novih oštećenja i problema ili koljeno normalno podnosi napor.

Ove godine Neymar se vratio u svoj matični klub Santos nakon što je od 2023. do 2025. igrao za Al Hilal, klub iz Rijada.
Kupnja