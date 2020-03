Stiglo upozorenje: Nogometu prijeti velika ekonomska kriza

Pandemija koronavirusa mogla bi ozbiljno ugroziti nogometnu industriju, a stanje bi vrlo brzo moglo postati ružno, izjavio je Jonas Baer-Hoffman, glavni tajnik Međunarodnog sindikata profesionalnih nogometaša (FIFPro).

"Po prvi puta u posljednjih nekoliko desetljeća prijeti nam ekonomska kriza u nogometnoj industriji za koju nismo sigurni koliko će dugo trajati. Nisu u pitanju samo nogometaši, već i mnogi drugi ljudi čiji posao ovisi o profesionalnom nogometu. Nogometna industrija zapošljava stotine tisuća ljudi i stanje bi vrlo brzo moglo postati ružno", kazao je Jonas Baer-Hoffman za BBC.

Zbog koronavirusa prekinuta su nogometna natjecanja širom svijeta, a UEFA je odgodila Europsko prvenstvo za ljeto 2021.

"Svi znamo kako funkcioniraju proračuni klubova, oni su uvijek na granici likvidnosti. Za većinu naših članova, nogometaša i nogometašica, gubitak prihoda je razlog za brigu kao i kod drugih radnika. Kod klubova koji su ugroženi već ima naznaka o neisplati plaća i otpuštanju igrača", rekao je Baer-Hoffman.

On je kazao da FIFPro razgovara sa Uefom i Fifom o novčanoj likvidnosti, odnosno kako osigurati kratkoročne zajmove ili olakšice.

"Ako brzo ne reagiramo kad je u pitanju novčana likvidnost suočavamo se sa masovnim otpuštanjem nogometaša, ali i drugog osoblja u klubovima. To bi moglo biti pitanje tjedana. U Irskoj i nordijskim zemljama već vidimo neke mjere koje bi se mogle odraziti na nogometaše. Ako klubovi bankrotiraju i ljudi ostanu bez posla bit će im teško da ponovno stanu na noge", kazao je glavni tajnik FIFPro-a.

Europsko prvenstvo trebalo se održati od 12. lipnja do 12. srpnja ove godine u 12 europskih gradova. UEFA ga je odgodila i trebalo bi se održati u ljeto sljedeće godine, odnosno od 11. lipnja do 11. srpnja 2021. Odgoda Eura trebala bi omogućiti da završe sezone u domaćim i europskim kup natjecanjima do kraja lipnja. No, već za nekoliko tjedana trebala bi početi nova sezona.



"Nitko ne zna kada će se naši životi vratiti u normalu. No, kad se nastave natjecanja čeka nas zgusnuti raspored i igrači će biti pod velikim opterećenjem. Ljudi će se vratiti na posao, ali nogometaši neće moći izaći iz svojih kuća i odmah početi igrati. Trebat će im vremena da opet dođu u formu", rekao je Jonas Baer-Hoffman.