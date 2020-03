Ova država nema nijednog zaraženog: Hrvat se vratio od tamo i otkrio detalje oštrih mjera

Naši nogometni stručnjaci koji kruh zarađuju u dalekim zemljama polako se vraćaju kući, nogomet je zbog koronavirusa i tako pao u drugi plan, svi prestaju igrati i dok situacija ne bude drukčija, bit će “na čekanju”.

Nekadašnji igrač i trener Hajduka Ante Miše u Splitu je obavio svoje dužnosti kao djed i javio nam se. Morao se vratiti iz Turkmenistana, a razlog je koronavirus, pa je naš stručnjak koji je dosad bio izbornik nogometne reprezentacije te zemlje privremeno ostao bez posla.

Miši istječe ugovor

– U subotu sam se vratio kući, mislim da je to bio predzadnji zrakoplov kojim sam mogao otići. Predsjednik je zatvorio sve letove osim prema Moskvi, Istanbulu, Minsku i Frankfurtu. Ja sam došao preko Istanbula, a nakon mene uspio je još jedan zrakoplov uhvatiti jedan državljanin Crne Gore – kazao nam je Ante Miše.

No, sad je upitan njegov posao u toj zemlji.

– Ugovor nam istječe ovaj mjesec, a kako su zbog korone propale kvalifikacijske utakmice u ožujku i lipnju, nije imalo smisla planirati išta dalje. Postigli smo dogovor, kad se jednom situacija smiri, vjerojatno ću se vratiti u Turkmenistan. Zadovoljni su, nikad nisu bolje stajali u kvalifikacijama. Sljedeća utakmica nam je s Južnom Korejom, koja je najjača u Aziji. na kraju kvalifikacija igramo sa Sjevernom Korejom. I mogu reći da su i oni jako dobri. No, vidjet ćemo kako će se sve razvijati, kada će Fifa odlučiti da se može igrati, zapravo smo sve dogovorili, ali sam rekao da nema smisla da me plaćaju dok sam kod kuće i ništa ne radim.

No, u Turkmenistanu, službeno, nema zaraženih koronavirusom, njihov predsjednik Gurbangulij Berdimuhamedov brzo je reagirao kad je počela epidemija.

– Sve je odmah zatvorio. Bio sam s nekom reprezentacijom Turkmenistana, rekao bih s C vrstom, u Dubaiju i vratili smo se 4. ožujka, a već 5. ožujka zatvorio je granice i jako ograničio zrakoplovni promet. Očito je taj potez bio jako dobar jer tamo zasad zaraženih nema. I sada samo stranci mogu napustiti zemlju – priča Miše koji uživa kod kuće, ali ne potpuno.

– Nema sporta, a to mi nedostaje, ne samo nogomet. Volim gledati NBA, košarkašku Euroligu kad ne gledam nogomet, ali sada nema ničega, ali bit će valjda uskoro sve u redu – optimistično će Miše.

Jučer se iz Omana u Hrvatsku vratio i Branko Ivanković, njihov izbornik. On nije ostao bez posla, ali je na prinudnom odmoru. No, sretno se vratio.

– Nije bilo baš nikakvih problema, imam jako dobru zrakoplovnu vezu iz Muscata preko Dohe i već sam jučer u šest sati ujutro bio u Zagrebu, u 7.30 u Varaždinu.

Na ulasku u Hrvatsku nije imao problema, niti je morao u samoizolaciju.

– Nikakvih problema nisam imao, Oman nije rizična zemlja, jučer ujutro bila su 24 zaražena, a od toga je već 12 izliječeno. No, stavit će me supruga u izolaciju, nakon 40 godina braka imat ćemo novi medeni mjesec – šali se Ivanković koji se veseli obiteljskom životu iako će mu nogomet nedostajati.

– Sve je prekinuto, trebali smo igrati utakmice u ožujku i lipnju, a nama je to tek prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i Kup Azije, tko zna kako će se i kada sve to odigrati. Kad već nema utakmica, želio sam da održimo kamp reprezentacije, ali i to je ukinuto pa ću sad najmanje mjesec dana biti kod kuće jer su zaustavljene sve sportske akcije, zatvoreni svi kampovi.

Uključen u rad Varaždina

Kakav je inače nogomet u Omanu?

– A nije Bundesliga, nije ni kao Hrvatska u kojoj se nogomet igra profesionalno 50 godina, a to tamo tek počinje. Ali, ima u svakom klubu nekoliko kvalitetnih igrača i može se složiti dobra reprezentacija koja će biti konkurentna u azijskim okvirima – ispričao nam je Branko Ivanković koji će, kao i Miše i svi mi, morati na neko vrijeme ostaviti sport i nogomet po strani. Ivanković je uključen i u rad Varaždina koji se bori za ostanak u Prvoj HNL, no neće imati prilike gledati ni varaždinske nogometaše na djelu koji kao i svi ostali čekaju da prođe ta boleština koja nas je sve zahvatila – zaključio je.

