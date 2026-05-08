Thunder i Pistonsi obranili prednost domaćeg terena i u drugim utakmicama

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera poveli su sa 2-0 protiv Los Angeles Lakersa u seriji koja se igra na četiri pobjede u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije 125-107 domaćom pobjedom u četvrtak.

Poletniji igrači Thundera "slomili" su otpor gostiju u drugom poluvremenu susreta. Nakon prve 24 minute Lakersi su imali minimalnu prednost 58-57, ali treću četvrtinu domaći su dobili sa 36-22, stvorili 13 poena prednosti, da bi u zadnjoj četvrtini razlika narasla i na 20 koševa.

Strijelce Thundera predvodili su Shai Gilgeous-Alexander i Chet Holmgren sa po 22 ubačaja, Ajay Mitchell je dodao 20, a Jared McCain 18 uz šut za tricu 4-5. Kod Lakersa je Austin Reaves imao mnogo bolji učinak no u prvom dvoboju, ali ni njegov 31 pogodak nije mnogo značio kao niti 23 koša LeBrona Jamesa.

Nakon dvije uvodne utakmice u Oklahoma Cityju u kojima je Thunder obranio prednost domaćeg terena momčadi sele u Los Angeles gdje će se u subotu i ponedjeljak odigrati sljedeća dva dvoboja.

Prednost domaćeg terena za vodstvo od 2-0 u seriji iskoristili su i prvi nositelji Istočne konferencije Detroit Pistonsi koji su u četvrtak nadigrali Cleveland Cavalierse sa 107-97.

Domaći su bili u prednosti praktički čitavim tijekom susreta, gosti su samo nakratko stigli u vodstvo početkom zadnje četvrtine, a pet minuta prije kraja bilo je samo 94-91 za Pistonse. Tada su koš gostiju pogodli prvo Cade Cunningham, pa Tobias Harris te osigurali svom sastavu opipljivu prednost pred samu završnicu.

Cunningham je predvodio strijelce Pistonsa sa 25 ubačaja, a tomu je dodao 10 asistencija, dok se veteran Harris zaustavio na 21. Kod gostiju je Donovan Mitchell zabio 31, Jarrett Allen je dodao 22, ali podbacio je James Harden sa samo 10 ubačaja uz šut iz igre 3-13.

Detroit sada još samo dvije pobjede dijele od prvog plasmana u finale Konferencije nakon 17 godina, dok se Cleveland mora uzdati u "vrući" domaći terenu u sljedeće dvije utakmice i nastavak serije pobjeda u svojoj dvorani u kojoj su u prvom krugu imali savršeni učinak od 4-0 protiv Toronto Raptorsa.