NBA DOIGRAVANJE

Cleveland smanjio protiv Detroita, Oklahoma odjurila na 3:0 protiv Lakersa

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
10.05.2026.
u 07:53

Košarkaši Oklahoma City Thundera uvjerljivo su porazili domaće LA Lakerse 131-108 u trećoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije NBA lige.

Cleveland Cavaliersi pobijedili su u svojoj dvorani Detroit Pistonse 116-109 u trećoj utakmici polufinala istočne konferencije NBA lige i smanjili zaostatak u pobjedama na 1-2.  Cleveland, koji je bez poraza na domaćem terenu u ovogodišnjem NBA doigravanju, predvodili su Denis Mitchell s 35 poena i James Harden s 19, uključujući sedam u zadnje dvije minute kad se lomila utakmica. 

U redovima Detroita uobičajeno je najbolji bio Cade Cunnigham koji je upisao 'triple double' s 27 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Tobias Harris ubacio je 21 poen. Četvrta utakmica u seriji na četiri pobjede igra se za dva dana također u Clevelandu. 

Košarkaši Oklahoma City Thundera uvjerljivo su porazili domaće LA Lakerse 131-108 u trećoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije NBA lige. Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, košarkaši aktualnih NBA prvaka potpuno su dominirali u nastavku utakmice. Predvodili su ih Ajay Mitchell s 24 poena i 10 asistencija i Shai Gilgeous-Alexander s 23 poena i 9 asistencija. 

Kod Lakersa, koji su i dalje bez najboljeg igrača, ozlijeđenog Luke Dončića, najbolji su bili Rui Hachimura s 21 i LeBron James s 19 poena. 

Oklahoma u seriji na četiri pobjede vodi 3-0, a idući je susret za dva dana ponovo u Los Angelesu. 
nba LA Lakers Oklahoma City Thunder

Petar Babić za VL

Najugodnije iznenađenje hrvatske lige: 'Predviđali su nam borbu za ostanak, a mi smo eto četvrti'

– Ja bih rekao da smo pogodili sa svim igračima. Isprva sam mislio da ću kao "rookie" trener biti teško prihvaćen, no dobio sam od njih to da vjeruju u moju priču, u moj koncept, da možemo napraviti puno dobrih stvari. Između naša četiri zida imali smo mi uspona i padova, no igrači su mi počeli vjerovati i to im se isplatilo. Od starijih igrača bitan je i Lovro Mandalinić koji je imao određenih zdravstvenih problema pa se nadam da će se za doigravanje vratiti u sportsku formu

