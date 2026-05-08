Četvrtfinale Eurolige

S dvije pobjede u Ateni, Valencija izborila majstoricu, vlasnik Panathinaikosa nije smio u dvoranu

Euroleague
Autor
Dražen Brajdić
08.05.2026.
u 23:30

Traži se još samo jedan sudionik euroligaškog Final Foura, branitelj naslova Fenerbahče i Olympiacos igrat će za finale međusobno dok Real čeka boljeg između Panathinaikosa i Valencije

Nakon četvrtih utakmica doigravanja poznata su tri euroligaška polufinalista. Olympiacos je to zadovoljstvo izborio sa tri uzastopne pobjede protiv Monaca dok su Real Madrid protiv Hapoela i Fenerbahče protiv Žalgirisa do tri pobjede došli uz jedan poraz (3-1).

A branitelj naslova Fener u polufinalu će na Olympiacos, momčad s najboljim ligaškim učinkom dok će Mario Hezonja i njegov Real morati sačekati majstoricu između Valencije i Panathinaikosa.

Nakon dvije pobjede u Valenciji, imali su atenski zeleni dvije meč lopte u svojoj dvorani (OAKA), istoj onoj u kojoj će se igrati utakmice završnog turnira Eurolige. No, talentirani sastav španjolskog kluba nije se predavao te s dvije pobjede izborio presudni dvoboj u svom dvorištu.

U trećoj utakmici bilo je 91:87 a u četvrtoj 89:86 za narančaste što je u očaj bacilo navijače atenskih zelenih. Pa tako i njihova vlasnika Dimitrisa Giannakopoulosa koji je zbog nedolična ponašanja u drugoj utakmici serije kažnjen s tri utakmice zabrane ulaska u dvoranu. Dakle, može se dogoditi da Panathinaikos ipak izbori Final Four ali da gazda kluba ne smije gledati polufinale u dvorani u kojoj je Pao domaćin.

Priliku da izbore majstoricu imali su i košarkaši Žalgirisa no u tome uspjeli nisu jer su u produžetku izgubili četvrtu utakmicu, drugu na svom terenu, s 90:94, pa će turski klub biti u prilici braniti naslov.

Treća i četvrta utakmica u Kaunasu bile su pune pomiješanih emocija za trenera Fenerbahčea Šarunasa Jasikevičiusa, legendu kluba protiv kojeg je njegov sastav igrao. Osim toga, Šaras je trenerski pobijedio Tomasa Masiulisa, stručnjaka koji mu je lani u prigodi osvajanja europskog naslova bio pomoćnik.


 


 


 

Final Four Valencia Panathinaikos Euroliga

Petar Babić za VL

Najugodnije iznenađenje hrvatske lige: 'Predviđali su nam borbu za ostanak, a mi smo eto četvrti'

– Ja bih rekao da smo pogodili sa svim igračima. Isprva sam mislio da ću kao "rookie" trener biti teško prihvaćen, no dobio sam od njih to da vjeruju u moju priču, u moj koncept, da možemo napraviti puno dobrih stvari. Između naša četiri zida imali smo mi uspona i padova, no igrači su mi počeli vjerovati i to im se isplatilo. Od starijih igrača bitan je i Lovro Mandalinić koji je imao određenih zdravstvenih problema pa se nadam da će se za doigravanje vratiti u sportsku formu

