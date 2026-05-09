Iznenadit će vas koji euroligaški klub najviše zarađuje od ulaznica

Prema informacijama koje je prikupio portal BasketNews, razlika između euroligaških klubova u prihodima od ulaznica za pojedinačne utakmice doigravanja je ogromna. Dok neki klubovi ostvaruju više od milijun eura od jedne rasprodane večeri, drugi posluju po modelima sezonskih ulaznica koji znatno ograničavaju dodatne prihode.

A ime kluba s najvećom zaradom za mnoge će biti iznenađenje. Nisu to Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe ili bilo koji drugi tradicionalni velikani Eurolige. To je Žalgiris. Prema izvorima BasketNewsa, a ovaj portal su pokrenuli litavski novinari, Žalgiris je ostvario otprilike 1,2 milijuna eura neto od jedne domaće utakmice doigravanja u Kaunasu. Za razliku od mnogih klubova Eurolige, Žalgiris je sve ulaznice za doigravanje stavio na javnu prodaju, pri čemu su vlasnici sezonskih ulaznica imali prioritetni pristup.

Taj model stvara velik porast prihoda tijekom doigravanja, posebno s obzirom na to da je Žalgiris zabilježio svoju 41. uzastopnu rasprodanu utakmicu protiv Fenerbahçea u 4. utakmici, a to je niz koji se proteže kroz posljednje dvije sezone.

Na drugom mjestu je upravo Žalgirisev četvrtfinalni suparnik Fenerbahçe. Ovaj istanbulski klub zaradio je oko 400.000 eura neto po domaćoj utakmici doigravanja, što je ukupno oko 800.000 eura za dvije utakmice odigrane u Istanbulu.

Klub koji je doživio znatan pad jest Hapoel Tel Aviv koji to dijelom može zahvaliti i svom državnom vodstvu koje je odlučilo napasti Iran pa ovaj klub iz glavnog izraelskog grada mora igrati svoje domaće utakmice "u izgnanstvu". Prema Sportu 5, Hapoel bi ostvario oko 572.000 eura po utakmici da je klub nastavio igrati u u sofijskoj areni s 12.000 mjesta. No, s obzirom na to da ta arena nije rezervirana na vrijeme, utakmice doigravanja premještene su u dvoranu od 4500 mjesta u Botevgradu.

A Hapoel je jedan od razloga što je i Real Madrid financijski gubitnik, zbog pojačanih sigurnosnih mjera i ograničenja posjećenosti. Samo vlasnici sezonskih ulaznica smjeli su prisustvovati tim utakmicama, što znači da klub nije mogao otvoriti za javnost redovnu prodaju ulaznica za doigravanje. A to je donijelo između 150 i 200 tisuća eura manje zarade.