Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
nba

Embiid bi trebao biti spreman za treći ogled protiv New Yorka

Joel Embiid
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
07.05.2026.
u 23:45

Embiid je propustio drugi ogled zbog, kako se službeno navelo, uganuća desnog gležnja i bolova u desnom kuku. U doigravanju je Embiid, tijekom utakmica protiv Bostona i jedne protiv New Yorka, na 25.2 poena po susretu uz osam skokova i 5.8 asistencija.

Nakon što je propustio drugu utakmicu konferencijskog polufinala NBA lige protiv košarkaša New Yorka, zvijezda Philadelphije Joel Embiid trebao bi biti spreman za treći dvoboj, navodi dio američkih medija.

New York je pobijedio u uvodne dvije domaće utakmice te vodi s 2-0, dok je Philadelphia domaćin u iduća dva dvoboja. Treća se utakmica igra u noći s petka na subotu, u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu.

Embiid je propustio drugi ogled zbog, kako se službeno navelo, uganuća desnog gležnja i bolova u desnom kuku. U doigravanju je Embiid, tijekom utakmica protiv Bostona i jedne protiv New Yorka, na 25.2 poena po susretu uz osam skokova i 5.8 asistencija.

U seriji protiv New Yorka puno bliže pobjedi Philadelphia je bila bez njega, nego li s njim u momčadi. Kada je Embiid igrao u prvom ogledu New York je pobijedio 76erse s čak 137-98, dok je potom New York pobijedio Philadelphiju bez Embiida sa 108-102.
Ključne riječi
nba Joel Embiid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!