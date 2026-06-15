Ibrahimović jednim potezom navukao bijes Šveđana: Evo gdje je bio dok je igrala njegova reprezentacija

Zlatan Ibrahimović dugo godina bio je kapetan švedske nogometne reprezentacije za koju je odigrao čak 122 utakmice i zabio 62 pogotka. Uz Gunnara Nordahla vjerojatno je najveći igrač iz te zemlje, ako ne i najveći. Šveđani su zasigurno računali na njegovu podršku jer Ibrahimović na Svjetskom prvenstvu radi kao stručni sukomentator FOX Sportsa. On je za prvu utakmicu svoje zemlje ipak izabrao drugu aktivnost.

Švedska je u prvom kolu skupine F s 5:1 deklasirala Tunis i izbila na vrh ispred Nizozemske i Japana koji imaju po bod. Zanimljivo je kako je Ibrahimović umjesto na utakmici bio na UFC-ovoj priredbi Freedom 250 koja se noćas po hrvatskom vremenu održala na travnjaku Bijele kuće.

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Bio je to spektakl koji se dogodio na želju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za njegov 80. rođendan i 250. obljetnicu postojanja Sjedinjenih Američkih Država. Ibrahimović je na društvenim mrežama objavio i snimku postavljenog kaveza. Poznato je kako je veliki zaljubljenik u MMA, a i sam se u mladosti bavio taekwondoom.

Njegov potez naišao je na kritike švedskih medija, ponajviše zato jer je Ibrahimović rekao kako će na Mundijalu navijati za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu - zemlje iz kojih vuče korijene. Njegov potez kritizirao je i jedan od strijelaca za Švedsku Mattias Savnberg: "Bilo bi lijepo da je bio s nama, ali vidjet ćemo hoće li biti prisutan na nekoj od idućih utakmica".

Na istom tragu bio je i Jesper Karlström: "Mislim da je trebao biti na našoj utakmici. Možda smo mu već pokazali dovoljno da ga uvjerimo da dođe" - rekao je ofenzivni veznjak.