Sršen: Obožavam nogomet, a sada ne mogu gledati naše

Rukometaši Nexea večeras će u Granollersu igrati susret šestog kola skupine Europske lige. Našičani imaju pet pobjeda, Granollers ima dvije pobjede manje, odnosno četiri boda manje. Kako god završila utakmica, Nexe će sigurno ostati na prvom mjestu.

– Naravno da je svim želja završiti skupinu bez poraza. Naravno, bit će to teško jer nas čekaju dva teška gostovanja – prvo je večeras protiv Granollersa, a drugo u Lisabonu protiv Sportinga. Što se tiče Granollersa, dobro se poznajemo, uostalom igrali smo međusobno prije tjedan dana. Trebamo iskoristiti činjenicu da mijenjaju igrače napad – obrana, treba maksimalno ubrzati igru. U obrani moramo biti na razini na kojoj smo bili u prethodnih pet utakmica u skupini – rekao je Ivan Sršen koji je prije tjedan dana postigao šest pogodaka protiv španjolske momčadi.

U Španjolsku iz Samobora

Meni je bitno da momčad pobjeđuje, a koliko sam zabio pogodaka, manje je bitno – dodao je Ivan.

Zanimljivo je da u Granollers putujete iz Samobora?

– Tako je ispalo. U nedjelju smo igrali prvenstvenu utakmicu protiv Rudara. Doduše, ne znam zašto se nije igralo u Rudama, već u Samoboru, ali smo u Samoboru prespavali. Nažalost, nisam stigao probati čuvene samoborske kremšnite – istaknuo je Sršen.

Večeras igrate u terminu kada nogometaši Hrvatske igraju polufinale na Svjetskom prvenstvu protiv Argentine?

Nažalost, neću moći gledati utakmicu, a nogomet obožavam. Gledao sam do sada sve utakmice Hrvatske u Dohi. Čudi me kako Španjolci, koji su također poznati kao veliki obožavatelji nogometa, nisu promijenili termin igranja. Pitanje je koliko će uopće biti gledatelja u dvorani na utakmici Granollers – Nexe. No, gledat ću naše u finalu, u nedjelju – dodao je Sršen.

Sršen je 2015. iz Varaždina prešao u Nexe i ondje doživio svoj prvi nastup na europskoj sceni. U međuvremenu je igrao za PPD Zagreb i njemački Wetzlar.

– Na povratak u Nexe odlučio sam se iz više razloga, jedan od njih je obiteljski jer želim biti blizu obitelji, ali naravno i sportski s obzirom na to da mi je želja igrati jake utakmice i rukomet na kvalitetnom nivou. Nadam se da ću svojim igrama rasti zajedno s klubom i ostvariti što bolje rezultate. Motiviran sam i željan rada, treninga i utakmica – kaže Sršen.

Novi trener Wetzlara, kluba u kojem ste proveli dvije sezone, postao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske.

– Drago mi je zbog njega jer općenito ima malo naših trenera u Bundesligi. U Wetzlaru će mu sigurno biti dobro, klub je dobro organiziran, imaju dobre navijače, pa čak i dobru momčad. Ne znam kako su se ove sezone doveli u tako tešku situaciju. Igrati Bundesligu je san svakome igraču. Njemački rukomet je svijet za sebe, i što se tiče utakmica i što se tiče navijača. Nexe je možda i najsličniji klub onima iz Bundeslige jer dolazi iz malog mjesta gdje je rukomet sport broj jedan i gdje se svaka utakmica prati. Bundesligu često s prijateljima uspoređujem s NBA-om. U Njemačkoj je prisutna kultura navijanja. Nevažno je igramo li protiv Kiela ili protiv Mindena koji se bori za opstanak, dvorana je puna – istaknuo je Sršen.

S Hrvatskom ima zlato

S reprezentacijom Hrvatske osvojio je zlato na Mediteranskim igrama 2018. godine. No, već ga godinama nema ni blizu...

– Što se tiče reprezentacije, uvijek govorim da za Hrvatsku trebaju igrati najbolji i da trebaju imati "ono nešto" jer to nije klub – zaključio je Sršen.