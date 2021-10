Srpski odvjetnik je najjači menadžer u Europi: Ima priliku kontrolirati hrvatsku reprezentaciju

Na utakmici Hermesa i Bosca, a to su momčadi nižeg ranga, prošlog vikenda u Zagrebu pojavio se Miodrag Ražnatović, čovjek koji slovi za najjačeg košarkaškog menadžera u Europi. A toj činjenici, pored podatka, da je lani pod ugovorom imao 46, a da sada ima 48 euroligaških igrača, svjedoči i to da je prvi agent u svijetu košarke koji se može pohvaliti da je u istoj godini imao najboljeg košarkaša (MVP) NBA lige (Jokić) i Eurolige (Micić).

Što li je to ovaj 55-godišnji beogradski odvjetnik, kojeg je dovoljno osloviti sa Miško, radio na toj nižerazrednoj utakmici kad je poznato da i u Hrvatskoj ima svog izviđača koji ga pravovremeno upozorava na talentirane klince?

- Ja doista nisam morao doći na ovu utakmicu, da bih vidio Jelavića i Zankija, no ja to volim. Mene to zanima.

A spomenuti klinci Cedevite Junior, koji su na posudbi u Hermesu, najnovije su hrvatske akvizicije beogradske agencije Beobasket. Za otkriti ih prije drugih očito je bilo važno imati dobra skauta?

- Apsolutno, i nama su Nikša Matković i Mojca Šivert, koji rade u tandemu, u Hrvatskoj zlata vrijedni. Jedan čovjek sve ovo što mi radimo ne bi mogao ispratiti pa imamo skaut-službu u mnogim zemljama.

A Ražnatović brine o karijerama velikog broja već ostvarenih ali i perspektivnih igrača pa tako i, odnedavno, i o cibosu Lovri Gnjidiću. Čime li je njega pridobio?

- Lovro je bio u žiži nekog transfera koji se nije dogodio, a kada se transfer ne završi, a to je nešto što je tri mjeseca zaokupljivalo hrvatsku javnost, takvo što stvori neke negativne emocije kod igrača i obitelji. I to je bio trenutak da on razmisli o promjeni agencije.

A zašto je izabrao baš Beobasket i Miška. Zašto ne nekog drugog hrvatskog ili možda američkog agenta?

- Ono čime sam ga ja pridobio je moj minuli rad s igračima kao što su Jokić, Micić, Bitadze... ali i uspješnost u radu s mladim igračima hrvatske nacionalnosti poput Žižića, Zubca i Šarića. A svi oni potpisali su ugovore u NBA ligi. Učinio je to i Musa koji nije Hrvat, ali je u hrvatskom klubu stasao i otišao izravno u NBA. Svi ti draftirani igrači, a njih je u mojoj agenciji oko 40, bili su dobra preporuka za Lovru da se u mnoštvu agenata koji su željeli da ga predstavljaju odluči za mene.

Ima li još nešto što Miško još nudi svim onim roditeljima mladih hrvatskih igrača koji se odluče baš za njega a ne za neku od hrvatskih agencija? A ta uspješnost, koja se ne može poreći, hrvatske agente zacijelo žulja. A patriotski žulja, ako hoćete, i ovog hrvatskog novinara koji bi također više volio da svi ti mladi hrvatski igrači igraju po hrvatskim a ne srpskim i crnogorskim klubovima i da im karijere vode domaći menadžeri. No, što se tu može, svi idu k onome za kojeg misle da je u stanju za njih više učiniti.

- Vrlo mi je teško govoriti o drugima, no ja radim više nego svi drugi zato što ovaj posao obožavam. Osim toga, tu je neki kontinuitet od četvrt stoljeća koji hrvatski agenti nemaju. Jedni su bili sjajni u nekom razdoblju pa su se izgubili, a drugi sada dolaze ali nemaju "background" i zapravo meni hrvatski agenti nisu konkurencija. Nego su to američke agencije s ispostavama na Balkanu, poput You First, Octagona, Wassermana i tako dalje.

A kako uspijeva biti brži i od njih, barem kada su u pitanju mladi hrvatski igrači?

- Tu je opet prednost što igrači kada komuniciraju sa mnom zapravo pričaju s glavom organizacije na vlastitom jeziku. Kada pričaju s američkim agencijama, pričaju s agentima koji su treći, četvrti pa i peti u lancu odlučivanja i onda to nije isto. To su neke prednosti koje Beobasket kao agencija obilato koristi u posljednje vrijeme. Jer, lanac ne završava s Gnjidićem i Brankovićem, dolaze Zanki i pogotovo Jelavić a i u Zadru smo potpisali nekoliko mladih igrača. Ne bih previše o imenima jer su dosta mladi no ljudi koji gledaju Rudana i Matkovića i napredak koji imaju zacijelo mogu reći "ovi ljudi znaju što rade".

A Matej Rudan i Karlo Matković igraju za Mega Basket, klub koji predstavlja Ražnatovićev menadžerski projekt i koji i ove sezone ima potentnu momčad.

- Realno, Mega nikad i nije bila samo razvojna momčad, uvijek je bilo i želje za rezultatom. Prošle sezone bili su šesti u ABA ligi što je bio cilj i ove godine.

Ovaj razgovor vodili smo u poluvremenu zagrebačke utakmice Cibone i Mege pa nas je zanimalo kako njihov agent vidi Rudanov i Matkovićev razvoj.

- Rudan je Bayernov igrač na posudbi i bit će u Megi dvije sezone. Očekujem da će biti bitan ove sezone a da će sljedeće godine biti otkriće ABA lige. Vratio se na svoju prirodnu poziciju četvorke, a on vam je kao oni neki centarfori starog tipa koji se uvijek nađu u prilici za gol. Matković je već sada jedan od najboljih centara u ABA ligi, pogotovo s aspekta moderne košarke. Trči najbolje od svih centara, skače, blokira a počeo je pogađati sa tri-četiri metra. Kompletan igrač.

Hoće li Matković biti spreman za NBA draft već sljedeće ljeto?

- Pa realno, četvorica, petorica igrača iz ove Mege kao i neki iz Cibone tome se nadaju. Po meni, Karlo ima dobre izglede da se upusti u borbu za drugu rundu drafta.

Među cibosima, Ražnatović zastupa dvojicu vrlo talentiranih igrača. Krenimo od već spomenutog razigravača Gnjidića.

- Po meni to je jedan od najvećih europskih talenata na mjestu razigravača. Ima vrlo lucidna rješenja, sjajnu tehniku a uz visinu ima i korektan šut. Mladim razigravačima je najteže jer na terenu donose najviše odluka a nedostaje im iskustva no i za njega držim da će biti u ozbiljnoj konkurenciji za NBA draft sljedeće ljeto.

Danko Branković novi je "toranj" pod Tornjem.

- Branković je sa mnom već nekoliko godina a kada je potpisao ljudi su nam se čak i podsmjehivali, ali ja sam u njemu vidio nešto što moderna košarka traži. Visok je 215 cm, izuzetno pokretljiv, razumije igru, ima osjećaj za blokadu, a šutira i trice. I to je sve što se traži od modernih centara. Kod njega se čekalo da tijelo može ispratiti taj talent koji ima, a sada to dobrim dijelom može. Vrijeme radi za njega i ja vjerujem da će imati ozbiljnu karijeru i da će jednog dana biti i on draftiran.

Na taj način pričati možemo i o Borisu Tišmi (19) i blizancima Ivišić (18) koji su "parkirani" u Studentskom centru iz Podgorice, praktički drugoj momčadi Budućnosti, a možda bi bio i Menalo da ga je Miško uspio izvući iz njegova ugovora sa talijanskim A-2 ligašem.

- Menalo doista ima veliku perspektivu no ja nisam radio taj ugovor pa tu nisam mogao puno. Inače, ja vjerujem u projekt Studentskog centra. Imam tradicionalno dobre odnose s Budućnosti a sada i sa njima i oni bi htjeli napraviti momčad kao što je Mega. Uzeli su trenera i radili neke druge stvari da to i bude tako. Zato Ivišići i jesu dolje, baš kao i Tišma koji je sjedio u Španjolskoj godinama a mi smo uspjeli napraviti to da u ABA ligi ima pristojnu minutažu.

Doista nas zanima koji to razvojni program tim mladim Hrvatima mogu ponuditi u Podgorici, a da ga nema niti jedan od hrvatskih ABA ligaša?

- Kada govorimo o Ivišićima, imajući u vidu da ima dva dragulja, njihov klub Šibenik tražio je veliku odštetu koju u Hrvatskoj nitko nije mogao platiti, a Srbija kao opcija nije postojala. Meni je to najgora solucija. Ja bih volio da u Hrvatskoj postoji neki klub i neki trener, poput Cibone ove godine, koji su spremni dati priliku mladim igračima. Preseliti braću Ivišić iz Šibenika s obitelji u Podgoricu bila je velika operacija. Bilo je to jako teško i mnogo posla. Kudikamo bi bilo jednostavnije da su oni sjeli u autobus i odvezli se u 90 kilometara udaljeni Zadar.

Da li Cedevita Junior ima potencijal da bude takav klub?

- Trenutno nemaju potreban rang natjecanja i ne djeluje da će ga skoro imati. Ne bih da kritiziram no po meni Jelavić kao jedan od većih europskih talenata mora igrati HT Premijer ligu, a on tamo ne igra nego rang niže. Po meni, klubovima i trenerima nedostaje malo više hrabrosti i vizije, kao što su ju imali oni koji su Kukoču i Rađi dali da igraju sa 18 godina.

Ono što je kuriozitet koji možda nekoga u Hrvatskoj brine jest što je jedan srpski menadžer čovjek koji je u prilici kontrolirati i sadašnju i buduću hrvatsku reprezentaciju jer njegovi klijenti su Šarić, Zubac, Žižić, Bilan, Šakić, Babić.... ali i već spominjane nade Gnjidić, Branković, Rudan, Matković, Tišma, Menalo, Bajo, braća Ivišić, Jelavić, Zanki...

- To što ja zastupam većinu igrača hrvatske reprezentacije, baš kao i njemačke i srpske, te dobar dio francuske i ukrajinske, to ne znači ništa. Uostalom, ja imam sjajnu suradnju s hrvatskim izbornikom Mršićem još iz vremena kada je radio u klubovima i ja se radujem uspjehu Hrvatske jer to je onda i uspjeh mojih igrača. Žao mi je što na olimpijskim kvalifikacijama u Splitu niste uspjeli jer bi to značilo za moje igrače da nastupe na Olimpijskim igrama.

Čak i u njegovoj Srbiji, našem sugovorniku predbacuju da utječe na svoje igrače po pitanju odazivanja na pozive za igranje u reprezentaciji.

- Ja nikad na nikoga u tom smislu nisam utjecao. To ne radim i nikad nisam. Štoviše, ljudi oko mene znaju da sam ja mnogo napora uložio da svi oni igraju za reprezentacije u svojim zemljama.

Nadamo se da će tako činiti i kada je hrvatska reprezentacija u pitanju.

- Naravno, bez ikakve dvojbe. Primjerice, kada je Dario Šarić u pitanju koji će pauzirati možda i cijelu sezonu, za njega će biti sjajno da poslije takve pauze igra preko ljeta. Svi moji hrvatski klijenti, kada je reprezentacija u pitanju, izuzetno su oko toga pozitivni.

Neigranje Nikole Jokića u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Srbiji je podiglo puno prašine a kada je tako onda se praši i po njegovu agentu.

- Ovo ljeto to nije bilo moguće, a ljudi to neće da shvate. Zbog vrlo kasnog završetka prošle sezone, Nikola je u godinu dana igrao 110 utakmica, po 40 minuta, s loptom u ruci, a rodilo mu se i prvo dijete. Mnogo se toga skupilo i svatko tko hoće biti realan prihvatit će da je čovjek imao objektivne razloge.

Među košarkaškim šaputanjima čuli smo i ono da se Ražnatović sprema preseliti u SAD, no on je to demantirao.

- Moja kćer studira u New Yorku pa ondje provedem više vremena nego dosad što su ljudi drugačije protumačili.

Hoće li i kćeri košarkašici jednog dana biti menadžer?

- Dok god igra sveučilišnu košarku u Americi ona ne smije imati agenta. Ako košarku i zaigra profesionalno to bi bio za mene nezahvalan posao jer radi se o ženskoj košarci u kojoj ja nisam ekspert. Pored toga, jako je teško zastupati svoje dijete jer te velike emocije koje svi imamo prema djeci sigurno te onemogućuju da budeš racionalan i donosiš trezvene odluke, kakve bi donio za drugog klijenta koji nije dio tvoje obitelji. Znam za puno takvih situacija u nogometu, koje su u pravilu vrlo loše završavale za igrače – zaključio je ovaj razgovor Ražnatović.