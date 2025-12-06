VIDEO Pogledajte zašto je Dinamu poništen gol protiv Hajduka u derbiju

Dinamo i Hajduk sastali su se na Maksimiru u derbiju u 16. kolu HNL-a. Plavi su bolje otvorili utakmicu i uspjeli ugurati loptu u mrežu u 24. minuti.

Zajc je išao sam na Silića koji mu je obranio udarac, no odbijenu loptu u gol je poslao Dion Drena Beljo.

Uslijedilo je veliko slavlje na Maksimiru, no samo je kratko trajalo jer je sudac Kolarić poništio gol.

VAR soba gledala je start Bennacera nad Sigurom u začetku akcije na centru i odlučila da je to bio prekršaj te nema gola za Dinamo.

