Prekršaj Bennacera

VIDEO Pogledajte zašto je Dinamu poništen gol protiv Hajduka u derbiju

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 15:42

VAR soba gledala je start Bennacera nad Sigurom u začetku akcije na centru i odlučila da je to bio prekršaj te nema gola za Dinamo.

Dinamo i Hajduk sastali su se na Maksimiru u derbiju u 16. kolu HNL-a. Plavi su bolje otvorili utakmicu i uspjeli ugurati loptu u mrežu u 24. minuti.

Zajc je išao sam na Silića koji mu je obranio udarac, no odbijenu loptu u gol je poslao Dion Drena Beljo.

Uslijedilo je veliko slavlje na Maksimiru, no samo je kratko trajalo jer je sudac Kolarić poništio gol.

VAR soba gledala je start Bennacera nad Sigurom u začetku akcije na centru i odlučila da je to bio prekršaj te nema gola za Dinamo.

Video te situacije pogledajte OVDJE.

Avatar Brko
Brko
16:02 06.12.2025.

Prema onoj snimci ja ništa nisam vidio, jedino ako on ima ptičje oči. Valjda je ostatak akcije išao vidjet da vidi ima li nešto očitije zbog čega bi poništio gol, ali kad ništa nije bilo onda je i ovo dovoljno.

