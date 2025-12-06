Jere Hribar postavio novi hrvatski rekord, danas pliva u finalu

Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale discipline 100 m slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu isplivavši novi hrvatski rekord 45.76.
Hribar je s rezultatom 45.76 pobijedio u svojoj polufinalnoj skupini, te zauzeo ukupno drugo vrijeme polufinala. Brži od njega bio je tek Francuz Maxime Grousset s vremenom 45.65.
Hribar je ovim rezultatom postavio novi hrvatski rekord u 25-metarskim bazenima srušivši dosadašnji rekord Duje Draganje za 32 stotinke sekunde.
Finale je na rasporedu u subotu u 20.50 sati.
Mladi hrvatski plivač je prije tri dana osvojio broncu u štafeti 4x50 metara slobodno, a s njim su plivali i Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko.
VELIKA TRANSFORMACIJA
FOTO Prepoznajete li ovu saborski zastupnicu? Sada ima 65 kg manje i ovako izgleda
velika promjena
Severina nekad i sad: Evo kako se popularna domaća pjevačica mijenjala tijekom godina
'MUŽEVNI BUDITE'
FOTO Muškarci i ove subote molili za čednost i prestanak pobačaja. Jedna stvar dogodila se posljednji put
Odličan kraj godine
Neočekivani hit Adventa: Nema zime, cijene super, a doživljaj bolji nego u „klasicima“
Što vaš novac zapravo radi