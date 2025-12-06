Novi projekt Dinamove zaklade Nema predaje – limitirano izdanje koje čuva identitet Dinama i Zagreba

Dinamova zaklada Nema predaje donosi jedinstveno i limitirano izdanje, koje čuva identitet te tradiciju Zagreba i Dinama!

Projekt “Veseli se Zagreb naš” je posebni limitirani komplet, koji sadrži kolekcionarski LP (gramofonska ploča) s 11+1 pjesama o Dinamu i Zagrebu, zatim, knjigu o velikim uspjesima Dinama 60-tih godina te prigodnim poklonom koji je izradila Croata, u vidu Dinamove marame za dame ili Dinamove leptir mašne za gospodu.

Cijeli paket ima samo 500 numeriranih, personaliziranih primjeraka.

LP (gramofonska ploča), kojeg je izradila Croatia Records u suradnji s tvrtkom Sony, predstavlja po prvi put nakon više od šest desetljeća pjesmu "Dinamo, Dinamo", koju s ljubavlju o Dinamu pjeva velikan hrvatske glazbe Ivo Robić. Na LP-u su, naravno, i pjesme koje neraskidivo vežu glazbenu tradiciju Dinama i Zagreba: “Dinamo ja volim” u izvedbi koju niste imali priliku često slušati, “Da te ne volim” od Novih fosila, “Zagreb je najljepši grad”, Drage Diklića, “Zagrebačkim ulicama” i mnoge druge.

U tri poglavlja knjige „Veseli se Zagreb naš“, uz pomoć Večernjeg lista, pisalo se o Dinamu i Zagrebu 60-ih, o najvećim klupskim uspjesima (dva finala Kupa velesajamskih gradova), govoru Dražana Jerkovića, borbi za deklaraciju hrvatskog jezika iste godine kada je Dinamo osvojio Kup velesajamskih gradova. Pisalo se i o značaju pjesama u borbi za 'sveto ime' Dinamo, demokraciju i identitet zagrebačkog kluba i to iz kuta glazbenih izvođača, kritičara i navijača. Svaki od njih je na svoj originalni način predstavio sinergiju Dinamovih navijača i Dinama s gradom Zagrebom. Originalne fotografije dolaze iz arhiva Zagrebačkog velesajma, Večernjeg lista i koncerta “Veliko purgersko srce” iz Lisinskog u siječnju 2025. godine.

Jedinstvena Dinamova marama (za žene) ili leptir mašna (za muškarce), koje je izradila tvrtka Croata, a koje dolaze u sklopu cijelog paketa, predstavljaju gospodski purgerski stil i simboliziraju ljubav prema klubu.

Cijena paketa*: 250,00 eura i možete ga nabaviti od idućeg tjedna u svim Dinamovim Fan Shopovima te na Dinamovom webshopu.

*Svaki primjerak “Veseli se Zagreb naš“ je numeriran.

Projekt je nastao u suradnji s GNK Dinamom, Croatom, Croatia Recordsom, Sonyjem, DJ Jazzozom (Zoran Lažeta) i Večernjim listom.