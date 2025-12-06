FOTO Sjajna atmosfera na derbiju, ovako izgledaju tribine na utakmici Dinama i Hajduka

Dinamo i Hajduk u ovim trenucima igraju derbi na Maksimiru u 16. kolu HNL-a
Dinamo i Hajduk u ovim trenucima igraju derbi na Maksimiru u 16. kolu HNL-a
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Stadion je odlično popunjen i atmofera je vrlo dobra
Stadion je odlično popunjen i atmofera je vrlo dobra
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Navijači Dinama napravili su bakljadu
Navijači Dinama napravili su bakljadu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Pogledajte kako izgledaju tribine na derbiju
Pogledajte kako izgledaju tribine na derbiju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/