Večernji list
FOTO Sjajna atmosfera na derbiju, ovako izgledaju tribine na utakmici Dinama i Hajduka
Dinamo i Hajduk u ovim trenucima igraju derbi na Maksimiru u 16. kolu HNL-a
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Stadion je odlično popunjen i atmofera je vrlo dobra
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Navijači Dinama napravili su bakljadu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Pogledajte kako izgledaju tribine na derbiju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
