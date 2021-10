Novi detalji o stanju Michaela Schumachera! 'Nije mrtav, samo ne može komunicirati'

Zdravstveno stanje Michaela Schumachera u fokusu je javnosti od prosinca 2013. i teške tragedije koja ga je prikovala u krevet, no detalji nisu poznati, iako se ponekad ponešto uspije doznati. Kao nakon izjava Piera Ferrarija (76), sina Enza Ferrarija i potpredsjednik talijanskog giganta.

- Žao mi je što govorimo o njemu kao da je umro. On nije mrtav, samo ne može komunicirati - izjavio je za yahoo!sport i prisjetio se dana prije nesreće:

- Imao sam priliku ugostiti ga kod sebe. Pili smo crno vino. Baš je uživao u trenucima intimnosti i mira.

Njegova supruga Corinna to jako dobro zna i zato ga čuva od znatiželjnih pogleda sve ove godine.

- Svima nedostaje Michael. Drugačiji je, ali je tu, to je on. I mislim da nam to daje snagu. Što god da se dogodi, učinit ću sve što mogu... Život ide dalje. Michael nas je uvijek štitio i sad mi štitimo Michaela - izjavila je u dokumentarcu o njemu na Netflixu.