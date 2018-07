Srpski košarkaš oduševio fanove: Nisam ja taj Nikola Kalinić!

Nikola Kalinić napustio je reprezentaciju na SP-u nakon što je u utakmici s Nigerijom odbio ući u igru. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak u HRT-ovoj emisiji Otvoreno izjavio je kako će Kalinić dobiti srebrnu medalju.

- Koliko je meni poznato Nikola Kalinić će odlukom momčadi i izbornika također dobiti medalju.

Nakon tog događaja u Rusiji Nikola Kalinić bio je glavna vijest u medijima.

Ali zanimljivo je što su navijači našeg Kalinića zamijenili za srpskog košarkaša koji ima isto ime i prezime.

Košarkaš je porukom na Twitteru oduševio mnoge: "Ljudi, pa ja nisam nogometaš. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Postoje dvojica Nikole Kalinića. Guglajte ako mi ne vjerujte".

Guys, I'm not a football player, this is getting out of the hands. 😂😂😂 There are two Nikolas Kalinic, Google it if you don't trust me. 😚😚