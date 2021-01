Srbin krio izvanbračnog sina 18 godina, sada krivi njega što se ne čuju

Siniša Mihajlović, nekadašnji srpski nogometaš i aktualni trener Bologne opet je podigao prašinu. Ovoga puta u intervjuu za srpski Blic u kojemu je govorio o svom vanbračnomo sinu kojega je do njegove punoljetnosti krio od javnosti, a sada je upravo tog sina optužio da ga je razočarao pa mu se zato srpski trener ne javlja na telefon.

Mihajlović je u dugogodišnjem braku s bivšom talijanskom voditeljicom Arrianom Rapaccioni dobio petero djece - kćeri Viktoriju i Virginiju i trojicu sinova - Nikolasa, Dušana i Miroslava. Ime šestoga djeteta, četvrtog sina je Marko.

- Da, i žao mi je zbog toga što ga nisam vidio do 18. godine. Marko je moj sin, prihvatio sam ga, uzdržavao ga, ali ga nisam odgojio. Nisam se čuo s njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme više odgovornosti, ali on nije bio u stanju. Zvao me je i nisam se javio. Zvat ću ga kad budem bio spreman. Ako me netko razočara, potrebno mi je vrijeme - iskren je bio Mihajlović za Blic.

- Znalo se da imam sina, pisalo se o tome, priznao sam ga i preuzeo obaveze oko njegovog uzdržavanja. Međutim, do sad sam tu intimu čuvao samo za sebe. Naravno, želio sam ga vidjeti, srce mi se naprosto pucalo kad sam razmišljao o tome. Ipak, odlučio sam pričekati da poraste, da postane punoljetan i da onda jednog dana, kao odrasli ljudi, popričamo o svemu. Da mu kažem sve što imam - pričao je trener Bologne 2004. godine.