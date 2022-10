Srbić na tribini Anfielda sa šalom Liverpoola, Udeu se tresu ruke uoči SP-a

Trojica hrvatskih gimnastičara: Filip Ude, Tin Srbić i Aurel Benović nastupit će u današnjim kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. Najstariji od njih, Filip Ude, nastupit će danas na svojem 12. svjetskom prvenstvu. Njegova sprava je konj s hvataljkama, a zanimljivo je da u svojoj kolekciji medalja s velikih natjecanja ima tri srebrne medalje. Bio je drugi na Olimpijskim igrama u Pekingu, drugi na Svjetskom prvenstvu u Nanningu i drugi na Europskom prvenstvu u Lausannei.

Ne zanima me konkurencija

– Rekao sam da ću nastupati do 40. godine. Opet, rekao sam još prije da ću prestati kad osvojim medalje na svim velikim natjecanjima. To se dogodilo, a ja još nastupam. Dok god budem mogao ustati iz kreveta bez bolova i dok god budem se plasirao među deset najboljih na svakom velikom natjecanju, do tada ću vježbati. Podij trening bio je dobar i ako ponovim tu vježbu u kvalifikacijama, bit ću zadovoljan. Startna ocjena u kvalifikacijama bit će 5.8 s obzirom na to da se vježba na spravi proizvođača na kojoj inače ne nastupam, niti na njoj treniram – istaknuo je Ude.

Koji vam je nastup za sada najdraži?

– Možda onaj iz Kine kada sam 2014. godine osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. To je bila moja najelegantnija izvedba. Drage su mi i kvalifikacije za Peking koje su bile u Stuttgartu 2007. godine. Tada sam vježbao višeboj i nikad nisam bio spremniji nego tada. Mogao sam sve vježbe bez problema napraviti bez zagrijavanja.

Kakva je konkurencija ovdje u Liverpoolu?

– Ne znam. Nije da me zanima tko je došao, bitno je da napravim svoje. Gimnastika je sport gdje se natječeš sam sa sobom – dodao je Ude.

Kakva vam je bila ova sezona?

– Više nego dobra. Plasirao sam se u finale EP-a, pobijedio sam na jednom svjetskom kupu i plasirao se na ovo svjetsko prvenstvo. Još kad bih ovdje izborio finale, onda bi to bila odlična sezona – kaže Ude.

Kako je bilo na nogometnoj utakmici Liverpool – Leeds?

– Ne idem često na nogometne utakmice, ali bilo mi je lijepo. Točno se znaju pravila na stadionu i zanimljivo je kako ih se svi pridržavaju. To mi je bilo super. Šteta što su Redsi izgubili. Inače, ne pratim nogomet, nisam navijač nekog kluba, ali volim gledati reprezentaciju Hrvatske na velikim natjecanjima i jedva čekam Katar – rekao je Ude.

Ima li straha uoči kvalifikacija?

– Mislio sam da što sam stariji, da će nestati straha, ali nije. Već vidim kako ću biti u stresu. A da me je strah, pokazalo mi je pranje zuba. Imam automatsku četkicu, no ruke su mi se počele tako tresti da je četkica ludovala, ha-ha – zaključio je Ude.

Tinu je ovo četvrto svjetsko prvenstvo. Na prethodna tri osvojio je zlato, srebro i bio je četvrti u vježbi na preči.

– Bilo bi lijepo nastaviti niz, zar ne? Ali, nova je vježba, ne mogu sa sto posto reći da ću ući u finale. Treba ući u vježbu hrabro, opušteno, ne smije biti pogreške. Ako se sve to poklopi, bit će dovoljno za finale. Činjenica je da sam imao dosta problema ove sezone s ozljedom, da nisam ušao u finale na Mediteranskim igrama i Europskom prvenstvu. Ali, to me ne zabrinjava. Znam koliko treniram i znam da novu vježbu ne mogu usavršiti preko noći. Ova vježba pokazat će svoju vrijednost tek za godinu dana – rekao je Tin.

Za minutu do dvorane

Od hotela do dvorane u Liverpoolu je nekoliko koraka?

– To je odlično, za manje od minute sam u dvorani. Ne trošim vrijeme na prijevoz. Prvi sam put u Velikoj Britaniji i jako sam iznenađen kako je pozitivna i dobra atmosfera u gradu. Evo, ispunila mi se i velika želja da uživo gledam Liverpool na kultnom stadionu Anfield. Imali smo dan odmora i sve se poklopilo. Da je utakmica bila dan prije kvalifikacija, ne bih išao. Moram zahvaliti Tomislavu Krstičeviću, koji nam je omogućio ulaznice. Volim nogomet, često gledam utakmice na TV-u i sada mi se pružila jedinstvena prilika. Inače, nisam navijač Liverpoola, navijam za Barcelonu. Ali nije mi bio problem kupiti šal Liverpoola i staviti ga oko vrata. Utakmica je bila dobra, atmosfera nevjerojatna. To što je domaćin izgubio nije me nešto pogodilo. Ovaj šal dat ću prijatelju Petru Filešu, koji je veliki navijač Redsa. I da, naježio sam se kada je krenula navijačka pjesma Liverpoola – zaključio je Srbić.

Aurel Benović nastupit će u kvalifikacijama vježbe na parteru.

– Podij trening bio je dobar, spreman sam i jedva čekam nastup – istaknuo je Benović.

