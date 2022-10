Srbić hrabro: Već u kvalifikacijama idem na glavu

Hrvatska muška reprezentacija u sportskoj gimnastici spremna je za sutrašnje kvalifikacije 51. Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.

Natjecanje za koje se trebalo izboriti još početkom godine kroz nastupe na Svjetskim kupovima uspjela je osigurati naša najbolja trojka - aktualno olimpijsko srebro na preči Tin Srbić, još jedan srebrni olimpijac Filip Ude (konj s hvataljkama) te bivši viceprvak Europe na tlu Aurel Benović.

U subotu su sva trojica odradila odličan podij trening i spremno dočekuju sutrašnje kvalifikacije i skupinu 4 u kojoj se nalaze. Rasplet kvalifikacija znati ćemo kasno navečer.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 24.10.2022.,Zagreb, SC Lucko, hrvatski gimnasticar, Tin Srbic prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Liverpool, odradio trening te dao izjavu za medije. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Tin Srbić željno očekuje svoje četvrto svjetsko prvenstvo.

- Prethodna tri bila su savršena što se tiče ulaska u finale, a na kraju zlato, srebro i jedno 4. mjesto... Ovo četvrto je malo bolno, ali zaboravio sam ga. Bilo bi odlično nastaviti tako, bio bi to lijep niz, ali iskreno, nije mi to trenutno prioritet ili da mi stvara pritisak. Više imam neku želju da završim sezonu s jednim svojim pravim nastupom, da ne bude kilavo kao što je bilo na EP-u ovog ljeta i Mediteranskim igrama. S nekim polustrahom, u grču, nesigurno...

Pun je samopouzdanja uoči natjecanja.

- Želim samo krenuti u vježbu opušteno, hrabro i onda ako se slučajno i dogodi neka greška, znam da je to bilo čisto slučajno, a ne da sam je sam izazvao. Ako tako uspijem odnatjecati, vjerujem da je to dosta za finale. Za mene je ovo nova sezona, nova vježba, ne zamjeram si ni EP i MI, ne znam kako ljudi gledaju na to, je li to neki neuspjeh ili ne. Iskreno, nije me ni briga. Znam koliko radim i koliko sam imao problema cijelu ovu godinu i poslije OI kada si ljudi uzmu dva, tri, četiri mjeseca i više odmora, ja sam nakon manje od mjesec dana bio u dvorani i počeo slagati novu vježbu, ozlijedio se početkom godine, to još uvijek traje i iz svega toga smo izašli i ja ću već sutra natjecati vježbu koju ću natjecati i za godinu dana na SP-u kada će biti kvalifikacije za OI u Parizu.

Tin SRBIC (CRO), Action, Artistic Gymnastics, Gymnastics, Apparatus Final, Apparatus Final, Horizontal Bar, on August 3rd, 2021 at Ariake Gymnastics Center. Olympic Summer Games 2020, from 23.07. - 08.08.2021 in Tokyo/Japan. /DPA/PIXSELL

Siguran je da ima vježbu vrijednu finala.

- Imam cijelu godinu da ustabilim vježbu, da se osjećam sigurnije i mislim da smo napravili jako puno. Promijenili smo dosta toga u vježbi, cijela ova godina bila nam je pronalaženje onoga što meni odgovara u ovom novom pravilniku i mislim da smo to sad našli. Imam vježbu koja vrijedi finala. Kad bi ušao u finale, vrijedilo bi više nego bilo koje moje drugo svjetsko finale. Kad bi ušao u finale, meni osobno bi vrijedilo puno više, jer znam što sam napravio u ovih godinu dana, s čime smo se sve borili da bi uopće došli ovdje... Postigao sam puno i trener je miran i zadovoljan i otići ću sutra na natjecanje probati dati stvarno sve od sebe. Ovaj put već ću u kvalifikacijama ići na glavu - kazao je Srbić.

