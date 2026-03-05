Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAMO MU JE NEBO GRANICA

Sin poznatog košarkaša nova je velika zvijezda, ima samo 17 godina

storyeditor/2026-03-04/JoksimovicStefan1_pxl_spo_040326.JPG
Fiba Europe
Autor
Dražen Brajdić
05.03.2026.
u 10:55

Stefajn Joksimović je sin od bivšeg slovenskog reprezentativca (Nebojša) koji je dvije godine svoje igračke karijere proveo u Ciboni (2015.-2017.)

U posljednjem ciklusu utakmica za plasman na SP, nekoliko mladih košarkaša upisalo je izvrsne nastupe za svoje reprezentacije a posebno se istaknuo 17-godišnji igrač slovenske nacionalne vrste Stefan Joksimović. Stefan je sin bivšeg slovenskog reprezentativca Nebojše Joksimovića koji je za "deželu" nastupio na tri Eurobasketa (2005., 2013. i 2015.). Nakon svog posljednjeg Eurobasketa, Nebojša se priključio Ciboni u kojoj je proveo dvije sezone a i danas nam pred očima titra slika njegova ljevorukog sina koji je svaku priliku koristio da šutira na koš. Bilo da je to bilo u poluvremenu ili nakon utakmice, dok se tata tušira.

I evo ga, taj malac je danas jedan od najtalentiranijih europskih igrača svojeg naraštaja koji svoj talent razvija u redovima španjolskog euroligaša Baskonije.Značajne minute na parketu proveo je još u prošlom prozoru kada je Estoncima zabio devet koševa a u visokoj pobjedi protiv Čeha igrao je 19 minuta i upisao 15 koševa i šest skokova.

Ovaj talentirani krilni napadač, koji može igrati i kao bek šuter, dobiva minutažu i kod Paola Galbiatija u Baskoniji i čini se da je Stefan Joksimović ime o kojem bismo u budućnosti mogli često slušati. Očito je da 18-godišnji igrač Baskonije dobiva sve više povjerenja i smatra se igračem koji će biti među ključnim snagama Slovenije za nekoliko godina.

Ovog časa čini se da je Stefanu samo nebo granica kad je s tako malo godina ozbiljna prijetnja za suparničke obrane zahvaljujući svojoj vještini baratanja loptom, šuterskoj preciznosti i visini (201 cm).

Kad smo već kod mladih Slovenaca recimo još i to da se u ovom kvalifikacijskom prozoru istaknuo još i dvije godine stariji bek Urban Kroflič. Ovaj 19-godišnjak prosječno je protiv Čeha zabijao 11 koševa šutirajući trice s 50 posto uspješnosti a iskazao se i u obrani na vanjskim igračima.
Ključne riječi
košarka Stefan Joksimović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!