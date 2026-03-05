Sin poznatog košarkaša nova je velika zvijezda, ima samo 17 godina

U posljednjem ciklusu utakmica za plasman na SP, nekoliko mladih košarkaša upisalo je izvrsne nastupe za svoje reprezentacije a posebno se istaknuo 17-godišnji igrač slovenske nacionalne vrste Stefan Joksimović. Stefan je sin bivšeg slovenskog reprezentativca Nebojše Joksimovića koji je za "deželu" nastupio na tri Eurobasketa (2005., 2013. i 2015.). Nakon svog posljednjeg Eurobasketa, Nebojša se priključio Ciboni u kojoj je proveo dvije sezone a i danas nam pred očima titra slika njegova ljevorukog sina koji je svaku priliku koristio da šutira na koš. Bilo da je to bilo u poluvremenu ili nakon utakmice, dok se tata tušira.

I evo ga, taj malac je danas jedan od najtalentiranijih europskih igrača svojeg naraštaja koji svoj talent razvija u redovima španjolskog euroligaša Baskonije.Značajne minute na parketu proveo je još u prošlom prozoru kada je Estoncima zabio devet koševa a u visokoj pobjedi protiv Čeha igrao je 19 minuta i upisao 15 koševa i šest skokova.

Ovaj talentirani krilni napadač, koji može igrati i kao bek šuter, dobiva minutažu i kod Paola Galbiatija u Baskoniji i čini se da je Stefan Joksimović ime o kojem bismo u budućnosti mogli često slušati. Očito je da 18-godišnji igrač Baskonije dobiva sve više povjerenja i smatra se igračem koji će biti među ključnim snagama Slovenije za nekoliko godina.

Ovog časa čini se da je Stefanu samo nebo granica kad je s tako malo godina ozbiljna prijetnja za suparničke obrane zahvaljujući svojoj vještini baratanja loptom, šuterskoj preciznosti i visini (201 cm).

Kad smo već kod mladih Slovenaca recimo još i to da se u ovom kvalifikacijskom prozoru istaknuo još i dvije godine stariji bek Urban Kroflič. Ovaj 19-godišnjak prosječno je protiv Čeha zabijao 11 koševa šutirajući trice s 50 posto uspješnosti a iskazao se i u obrani na vanjskim igračima.