Šokantno otkriće o ratu s Iranom? Nisu bili spremni, traže se obavještajci za operacije koje bi mogle trajati mjesecima

Dok se sukob između SAD-a, Izraela i Irana proteže u šesti dan, Trumpova administracija suočava se s oštrim kritikama zbog kaotične reakcije na krizu. State Department pojačava resurse za evakuaciju tisuća Amerikanaca zarobljenih na Bliskom istoku, dok Pentagon hitno traži dodatno obavještajno osoblje za operacije koje bi mogle trajati mjesecima, znakovi da Bijela kuća nije bila spremna za širi rat koji je sama pokrenula. Prema najnovijim informacijama, State Department šalje dodatno osoblje u Atenu kako bi pomogao američkim građanima koji pokušavaju napustiti regiju. Najviši dužnosnici ministarstva preuzeli su izravno vodstvo nad operacijom evakuacije, koja se obično povjerava konzularnim timovima

Dužnosnik State Departmenta upoznat s procesom rekao je da su najviši dužnosnici u odjelu preuzeli vodstvo nad operacijom evakuacije, koju bi većinom obično vodili konzularni i uredski dužnosnici. U međuvremenu, američko Središnje zapovjedništvo traži od Pentagona da pošalje više časnika vojne obavještajne službe u svoje sjedište u Tampi na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana najmanje 100 dana, ali vjerojatno do rujna, prema obavijesti koju je dobio POLITICO. To je prvi poznati poziv administracije za dodatno obavještajno osoblje za rat u Iranu i znak da Pentagon već izdvaja sredstva za operacije koje bi se mogle protegnuti puno duže od početnog četverotjednog roka predsjednika Donalda Trumpa za sukob. Žurba za dodavanjem ljudi i resursa za podršku naporima koji se često organiziraju mnogo prije američke vojne akcije naglašava kako Trumpov tim nije u potpunosti predvidio široke posljedice rata koji je pokrenuo uz Izrael u subotu.

"Ono što smo vidjeli je potpuno ad hoc operacija u kojoj se činilo da nitko zapravo nije razumio ili vjerovao da je vojna akcija neizbježna", rekao je Gerald Feierstein, bivši visoki američki diplomat koji se bavio Bliskim istokom. "Čini se kao da su se u subotu ujutro probudili i odlučili da će započeti rat", dodao je.

SAD su izvele masovnu i višestruku operaciju s Izraelom koja je ciljala iransku sigurnosnu infrastrukturu i ubila vrhovnog vođu zemlje i druge visoke dužnosnike. No američki i izraelski dužnosnici još nisu artikulirali jasan krajnji cilj operacije. Trump i njegovi pomoćnici također su se mučili ponuditi čvrste razloge zašto su se napadi morali dogoditi sada. Iran je uzvratio pucanjem na američke i druge ciljeve diljem Bliskog istoka. Pogođeni su i neki američki diplomatski objekti, a raste zabrinutost da bi SAD-u i njegovim saveznicima na Bliskom istoku moglo ponestati streljiva.

Nekoliko osoba intervjuiranih za ovaj članak dobilo je zajamčenu anonimnost jer je pitanje osjetljivo, a u nekim slučajevima nisu bili ovlašteni javno govoriti. Pentagon također pokušava poslati više protuzračne obrane u regiju, posebno manje, jeftinije sustave za borbu protiv dronova koje odjel razvija posljednjih nekoliko godina, rekao je američki dužnosnik.

Napad u kojem su ubijene američke trupe posebno zabrinjava ratne planere jer je došao s relativno jeftinog drona Shahed koji često može letjeti ispod postojećih radara. SAD, barem trenutno, koristi projektile koji koštaju i nekoliko milijuna dolara kako bi uništili dronove, koji koštaju djelić te cijene. Iran ima tisuće takvih dronova u svojim zalihama, a deseci njih su već probili put kroz postojeću protuzračnu obranu. Mnogi protudronovi kojima su SAD mogle odgovoriti nisu korišteni u borbi, dodao je dužnosnik, budući da se američke snage do sada nisu suočile s ovako sveprisutnom prijetnjom dronovima.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Također je u ponedjeljak State Department izdao prvo veliko upozorenje Amerikancima, pozivajući ih da "odmah napuste" 14 zemalja u regiji. Do tada je bilo teško dobiti kartu jer je zatvaranje zračnog prostora dovelo do brojnih otkazanih letova. Ministarstvo je od tada proširilo svoja upozorenja i evakuacije na najmanje dvije druge zemlje, Cipar i Pakistan.