Srbi iskreno: Dobro smo prošli protiv Hrvata, deklasirali su nas

Nakon 4:1 pobjede mlade hrvatske reprezentacije do 19 godina nad vršnjacima iz Srbije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, mediji u Srbiji osvrnuli su se na izvedbu njihove vrste. U tekstu pod naslovom: 'Bruka Orlića! Hrvatska ih deklasirala, samo pukom srećom izbjegli "petardu"', Kurir piše o debaklu.



'Kako smo igrali, dobro je da nismo primili čak i do deset pogodaka. Naš rival je promašio i jedanaesterac i nevjerojatno veliki broj prilika - stoji, između ostaloga u tekstu.

- Što se desilo s mladom momčadi Srbije, veliko je pitanje. Posebno kada znamo da smo prije toga lagano pobijedili Gibraltar i Gruziju. Na meču sa susjedima dobro smo počeli. Zarić je doveo Orliće u vodstvo, ali to je bilo apsolutno sve što smo vidjeli od naše reprezentacije koju predvodi Gordan Petrić. Od tada se redaju šanse pred golom Srbije, a na kraju su Hrvati brojali (srećom) do četiri.

Istina je da smo se plasirali u naredni krug kvalifikacija, ali ako nastavimo ovako igrati - bolje da nismo - piše Kurir.