Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Štampar izdao preporuke zbog požara u Vjesnikovom neboderu, evo što vam je činiti
Poslušaj
Prijavi grešku
Mediji u susjedstvu

Srbi iskreno: Dobro smo prošli protiv Hrvata, deklasirali su nas

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 14:50

Kako smo igrali, dobro je da nismo primili čak i do deset pogodaka. Naš rival je promašio i jedanaesterac i nevjerojatno veliki broj prilika - stoji, između ostaloga, u tekstu...

Nakon 4:1 pobjede mlade hrvatske reprezentacije do 19 godina nad vršnjacima iz Srbije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, mediji u Srbiji osvrnuli su se na izvedbu njihove vrste. U tekstu pod naslovom: 'Bruka Orlića! Hrvatska ih deklasirala, samo pukom srećom izbjegli "petardu"', Kurir piše o debaklu. 


'Kako smo igrali, dobro je da nismo primili čak i do deset pogodaka. Naš rival je promašio i jedanaesterac i nevjerojatno veliki broj prilika - stoji, između ostaloga u tekstu.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru


- Što se desilo s mladom momčadi Srbije, veliko je pitanje. Posebno kada znamo da smo prije toga lagano pobijedili Gibraltar i Gruziju. Na meču sa susjedima dobro smo počeli. Zarić je doveo Orliće u vodstvo, ali to je bilo apsolutno sve što smo vidjeli od naše reprezentacije koju predvodi Gordan Petrić. Od tada se redaju šanse pred golom Srbije, a na kraju su Hrvati brojali (srećom) do četiri. 
Istina je da smo se plasirali u naredni krug kvalifikacija, ali ako nastavimo ovako igrati - bolje da nismo - piše Kurir.  
Ključne riječi
kvalifikacije ep U19 reprezentacija Hrvatska Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja