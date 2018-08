Sramotno ponašanje UFC zvijezde: Pogledajte kako ismijava beskućnike

Uznemirujuće snimke pojavila su se na društvenim mrežama, a objavljene su od strane Khabiba Nurmagomedova. Naime, UFC-ov prvak lake kategorije i njegov bratić Abubakar Nurmagomedov ismijavali su beskućnike na ulicama New Yorka, piše Fight Site.

U pitanju su tri snimke koje su prema informacijama, u obliku Insta Storya, bile objavljene od strane Khabiba, da bi vrlo brzo bile uklonjene, ali ne toliko brzo da ih nitko ne stigne spremiti i objaviti drugim kanalima. Na njima vidimo kako Abubakar plaća beskućnicima da rade sklekove, dok Khabib sve to snima i glasno se smije tim postupcima.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... 🤔



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE