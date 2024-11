Sramotan potez Realove legende: Usred utakmice unio se treneru u lice i prijetio mu, odmah dobio otkaz

Sramotan potez ovoga je vikenda izveo 36-godišnji desni branič, legenda madridskog Reala i brazilske reprezentacije Marcelo. Njegov je ugovor s matičnim klubom Fluminenseom u kojeg se vratio prije godinu i pol dana odmah raskinut. Razlog? Verbalno se žestoko zakačio sa svojim trenerom Manom Menezesom.

Naime, proteklog petka igrala se utakmica između Fluminensea i Cruzeira. U trenutku kad je domaćin imao prednost od 2:1, na teren se kao zamjena spremao ući Marcelo. No, taman pred ulazak, porječkali su se Marcelo i trener Menezes pa ga je potonji poslao natrag na klupu. Prema nekim navodima, Marcelu se nije svidjelo to što ga je trener Menezes dotaknuo prilikom objašnjavanja taktičkih finesa na terenu. Marcelo mu se unio u lice i rekao mu da mu se ne obraća...

