Zašto sam se fotografirala za Playboy? Svi su mi govorili da moram biti na modnim pistama i časopisima

Kysre je odrasla je u Benton Harboru u Michiganu, gdje je prezime Gondrezick nosilo težinu i prije nego što je ona stupila na javnu scenu. Bila je to košarkaška dinastija. Njezin pokojni otac, Grant Gondrezick, bio je NBA igrač koji je nastupao za Phoenix Sunse, a majka, Lisa Harvey-Gondrezick, osvojila je nacionalno sveučilišno prvenstvo igrajući za Louisiana Tech. Uz braću, ujake i djedove koji su upotpunjavali obiteljsko košarkaško carstvo, Kysre je znala da je njezin put predodređen.

- Mama mi je bila srednjoškolska trenerica sve četiri godine. Vodili su me na bezbrojne utakmice, putovanja, službene i neslužbene posjete fakultetima - prisjeća se Kysre.

Tijekom zadnje godine srednje škole, 2016. godine, postavila je državni rekord Michigana postigavši nevjerojatna 72 koša u jednoj utakmici. No, na vrhuncu karijere dogodio se najrazorniji trenutak njezina života. Samo nekoliko mjeseci prije WNBA drafta 2021. godine, njezin otac Grant je preminuo. Dok se pripremala za profesionalnu karijeru za koju je radila cijeli život, Kysre je odlučila tugovati u tišini, ne govoreći javno o svom gubitku.

- Ono o čemu zapravo ne govorim jest da sam, kad sam primila tu vijest, ostatak sezone odigrala osjećajući se potpuno otupjelo - priznala je.

Treneri su joj dali prostora, dopuštajući joj da propušta treninge i samo se pojavljuje na utakmicama. Priznaje da bi bez oca vjerojatno potpuno odustala od košarke.

- Poslovno gledano, WNBA ligu nije briga što sam izgubila oca, žele vidjeti što mogu proizvesti na terenu. Zato sam si zadala ultimatum: ako moje ime ne bude prozvano na draftu, prihvatit će to kao kraj. Recimo samo da je moje ime prozvano prilično rano tog dana - istaknula je.

Izabrana je kao četvrti izbor od strane Indiana Fevera. Međutim, prijelaz iz statusa sveučilišne zvijezde u ulogu sporedne igračice u WNBA ligi bio je bolan. Djevojka koja je rušila rekorde odjednom je sjedila na klupi, a pritisak javnosti bio je veći nego ikad. Za razliku od NBA, ženska liga nema razvojnu G ligu ili ljetnu ligu, strukturirani put koji pomaže igračicama da se prilagode tempu i fizikalnosti profesionalne igre.

Kada je 2024. godine otpuštena iz Chicago Skya, taj je udarac vidjela kao priliku. Okrenula se modelingu i modi, svijetu koji joj se polako otvarao kroz sada već slavne „šetnje kroz tunel“ prije utakmica.

- Svi su mi govorili da idem na pogrešan posao, da bih trebala biti na modnim pistama i u časopisima - sjeća se.

Prihvatila je tu novu ulogu, pretvarajući se u modnu ikonu čiji se stil, inspiriran supermodelima devedesetih poput Gisele Bündchen i princeze Diane, pomno prati. Vrhunac njezine „evolucije“, kako je sama naziva, bila je naslovnica za Playboy. Odluka koju je, iznenađujuće, nosila u sebi od djetinjstva.

- Kao djevojčica, vjerojatno ne bih smjela, naišla sam na jedan časopis i vidjela ženu na naslovnici. Bila sam opčinjena njome. Uvijek sam se pitala hoću li i ja jednog dana biti tako lijepa. Dvadeset godina kasnije, pogledam, i ta žena sam sada ja - rekla je.

Put do te naslovnice bio je sve samo ne jednostavan. Vodila je duge i teške razgovore s majkom i menadžmentom. Vagala je što bi to moglo značiti za njezin status u WNBA ligi. Unutarnja borba bila je toliko duboka da je na jutro snimanja doživjela, kako kaže, napadaj anksioznosti.

Njezin privatni život našao se pod lupom javnosti na najgori mogući način. Njezina veza s NBA igračem Kevinom Porterom Jr.-om postala je predmetom kontroverzi u rujnu 2023., kada ju je tadašnji dečko navodno fizički napao u hotelskoj sobi na Manhattanu. Iako je kasnije za New York Post izjavila da je Porter nije udario, on je kasnije priznao krivnju za prekršajni napad i uznemiravanje. Incident je rezultirao time da su Houston Rocketsi razmijenili Portera, a novi tim ga je odmah otpustio. Nakon te turbulentne veze, viđena je u društvu zvijezde Boston Celticsa, Jaylena Browna, s kojim se pojavila i na dodjeli ESPY nagrada 2024. godine.

Danas, Kysre Gondrezick stoji na novom početku. Nakon što je početkom 2026. godine objavila da je pretrpjela puknuće Ahilove tetive, fokusirana je na oporavak, ali i na nove poslovne pothvate, poput pokretanja profila na pretplatničkoj platformi Fanvue gdje dijeli sadržaj o svom načinu života i modi. Njezine su težnje ambiciozne: povratak u WNBA u sezoni 2026.-2027., pokretanje vlastitog posla i produbljivanje vjere koja joj je oduvijek bila temelj.