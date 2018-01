'Spreman sam pomoći da Hrvatska ode na Svjetsko prvenstvo'

Hrvatski košarkaš Krunoslav Simon spreman je pomoći reprezentaciji u odlasku na Svjetsko prvenstvo, rekao je u razgovoru za Hinu u Madridu.

Hrvatska je u prva dva kola kvalifikacija izgubila od Nizozemske i Italije čime je ugrozila plasman na prvenstvo. Simon je krajem studenog htio igrati protiv Italije koja je u Zagrebu slavila s 80-64.

- Imao sam obećanje od kluba da ću smjeti ići igrati za reprezentaciju jer prvog dana sam im rekao da bih htio igrati. Izbornik Ivica Skelin me bio zvao, pitao da li bih mogao pomoći - kaže 32-godišnji branič koji od srpnja igra za turski Anadolu Efes.

- Na kraju su se u klubu predomislili. Euroliga nije dozvolila igračima da idu, pa ih većina i nije išla, tako da su mi nažalost ruke bile vezane. Nadam se da će se za iduću akciju nešto pomaknuti na toj relaciji ULEB-a i FIBA-e, ali klubovi nažalost imaju završnu riječ - dodaje.

On je s Anadolu Efesom gostovao u četvrtak u Madridu gdje je Real Madrid slavio s 87-68. Turska momčad se nalazi na posljednjem mjestu s omjerom 5-15.

- Potrefilo mi se da Efes ima jednu od slabijih sezona. No klub je dobar, sve je u redu, nadam se da će se do kraja sezone stvari promijeniti i da ćemo ipak napraviti nešto - kaže Simon. U turskom prvenstvu se nalaze na 6. mjestu među 16 klubova. Vodeći je Fenerbahče.

- Iz Eurolige smo objektivno ispali pa se moramo prvo okrenuti kupu koji je za dva do tri tjedna pa onda u prvenstvu probati doći barem u finale i nastojati zapapriti Fenerbahčeu koji je uvjerljivo najjači klub u Turskoj - kaže. Anadolu Efes je posljednji put osvojio kup 2015. a prvak je bio 2009. godine.

Brojni klubovi nastupajući u Euroligi pate u domaćim prvenstvenima gdje gube utakmice od objektivno slabijih momčadi.

- Apsolutno. Ovaj kalendar nije lagan. Pogotovo ekipama koje nemaju toliko velik broj vrhunskih igrača. Jedan CSKA će si priuštiti 15 takvih igrača ali slabijim klubovima sigurno nije lako. Sezona je jako duga. Doda li se tome da se nekada igraju i dvije euroligaške utakmice tjedno stvarno je teško - objašnjava Simon.

- To utječe i na nas. Mi i u Euroligi igramo sa skraćenom rotacijom, s objektivno sedam-osam igrača. U turskom prvenstvu nas smije igrati samo šest stranaca što dodatno skraćuje rotaciju tako da je sve to iscrpljujuće - dodaje.

Uprava je u prosincu otpustila hrvatskog trenera Velimira Perasovića koji je bio na klupi od 2016. godine.

- To je u svim sportovima i klubovima tako. Kada se ne igra onako kako se očekuje prvi uvijek strada trener a to se nažalost i njemu dogodilo - kaže Simon.

-To je sport, to je tako… život ide dalje i za klub i za njega. On sada ima neke druge ambicije i ciljeve, bit će još klubova.

Hrvatskom igraču s brojem 44 na zelenom dresu nije se ništa promijenilo smjenom trenera. Perasovića je zamijenio Ergin Ataman.

- Imam dobar status kod njega, a imao sam ga i dok je trener bio Perasović, pa ne osjećam tu promjenu. Ataman je dobar, iskusan trener, koji je već dugi niz godina na visokoj razini u Turskoj. Ali nije lako kada se zatekneš u situaciji da si zadnji u Euroligi a igrači postali nesigurni i izgubili samopouzdanje. Puno je još stvari pred njim koje treba napraviti da se vratimo na pravi put - dodaje.

Simon smatra i kako se Hrvatska mora vratiti na pravi put. Kada je rujnu ispala od Rusije u osmini finala Europskog prvenstva on se povukao i prepustio mjesto mlađim igračima. No kada je vidio poraz u Nizozemskoj od 61-68 na otvaranju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo promijenio je mišljenje.

- Bio sam se zapravo oprostio ali kada vidim da će jako teško biti doći do Svjetskog prvenstva, a da naši najbolji igrači iz NBA nažalost ne mogu igrati, rekao sam ajde. Zvao me izbornik no rekao sam mu da nije u mojim rukama. Ispostavilo se da me na prvu akciju nisu pustili iz kluba. Ali kažem, promijeni li se nešto, tu sam - naglašava. Iduću utakmicu Hrvatska igra za mjesec dana na svom parketu protiv Rumunjske.

U skupini D Italija ima 4 boda, Rumunjska i Nizozemska po 3 dok je Hrvatska posljednja s 2 boda.

Simon ne misli da je situacija bezizgledna.

- Nije lako kada se izgube prve dvije utakmice ali još su četiri susreta do kraja, a ima još i taj drugi krug. Sada trebamo probati dobiti sve do kraja, posebno u lipnju kada će s nama biti Šiš (Dario Šarić) i Bogdanović - ističe.

Krajem lipnja Hrvatska gostuje u Italiji a onda i u Rumunjskoj gdje igra posljednju utakmicu.

- Pokazali smo već da kada smo u najjačem sastavu možemo pobijediti Italiju na njenom terenu. Dobijemo li sve utakmice do kraja prvog kruga mislim da imamo realne šanse da budemo na Svjetskom prvenstvu - uvjeren je Simon.

Smatra da odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kinu 2019. mora biti imperativ. Nije mu bitno da i on osobno ode ondje, ali jest da se Hrvatska kvalificira.

- Reprezentacija smo koja zaslužuje tamo biti, koja pripada tom krugu najboljih reprezentacija. No ovaj čudan sistem natjecanja, naštetio nam je puno jer u Hrvatskoj i klubovima izvan Eurolige ne igraju igrači koji su na tom nivou. To nas je pogodilo, no što je tu je. Imamo sada četiri utakmice da se izvučeno - kaže.

On ima ugovor s Anadolu Efesom do kraja sezone. Što će tada biti ne zna. - Još je rano za to. Za otprilike dva-tri mjeseca će se polako isprofilirati ekipe pa će biti jasnije što će se događati. Ali sada je prerano, pa stvarno ne znam - kaže.

Turska, gdje živi s obitelji, već je neko vrijeme mjesto političkih previranja i meta terorističkih napada. Ofenziva turske vojske na kurdske borce preko granice na sjeveru Sirije ulazi u drugi tjedan.

- To ne utječe na nas igrače. Znaju me to pitati ali ondje nemam dojam da se nešto događa. Uopće ne razmišljam o tome - govori Simon.

-Ondje su mi supruga i kćer, mi imamo jedan svoj život pa nemam nikakav osjećaj da se događa nešto spektakularno u Turskoj.