BRZI RASTANAK

Talijani se raspisali o mogućem odlasku Baturine: Njegova sljedeća destinacija mnoge će iznenaditi

Serie A - Como v Bologna
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.01.2026.
u 19:52

Još nije jasno bi li se radilo o trajnom transferu ili samo o posudbi do kraja sezone

Martin Baturina ovog je ljeta dres zagrebačkog Dinama zamijenio onim talijanskog prvoligaša Coma. Hrvatski reprezentativac plaćen je 18 milijuna eura što ga čini trećim najskupljim igračem u povijesti Coma, iza Jesusa Rodrigueza i Nicolasa Kuhna. Ipak, unatoč renomeu s kojim je stigao i visokoj odšteti, Baturina se nije previše naigrao ove sezone. 

Najveći krivac za to je Nico Paz, 21-godišnji argentinski veznjak koji pokriva istu poziciju kao i vatreni, a najbolji je igrač momčadi i jedan od najboljih u ligi. Ipak, sretna okolnost za Baturini jest što je Real Madrid navodno odlučio vratiti mladog veznjaka sljedečeg ljeta što znači da bi se u talijanskom prvoligašu lako moglo naći mjesta za bivšu zvijezdu Dinama.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Ipak, do toga je ostalo još šest mjeseci, a Baturini minute trebaju odmah želi li se naći na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja. Talijanski portal TuttoMercatoWeb piše kako za Baturinu interesa ne nedostaje, a klub s kojim ga povezuju je engleski premierligaš Leeds United. Trenutačno 16. momčad engleskog prvenstva se navodno raspitivala za hrvatskog reprezentativca, a u Comu razmatraju njegov mogući odlazak budući da su svjesni kako mu trebaju minute.

Još nije jasno bi li se radilo o trajnom transferu ili samo o posudbi do kraja sezone. U slučaju da ga Leeds odluči otkupiti, spominje se odšteta u rasponu od 22 milijuna eura do 25 milijuna eura. Baturina je ove sezone nastupio u 13 utakmica te zabio dva pogotka i dodao jednu asistenciju. Problem je što je u tih 13 utakmica odigrao tek 360 minuta, odnosno samo četiri cijele utakmice.
Ključne riječi
Transfer Leeds United como Martin Baturina

2
