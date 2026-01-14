Talijani se raspisali o mogućem odlasku Baturine: Njegova sljedeća destinacija mnoge će iznenaditi

Martin Baturina ovog je ljeta dres zagrebačkog Dinama zamijenio onim talijanskog prvoligaša Coma. Hrvatski reprezentativac plaćen je 18 milijuna eura što ga čini trećim najskupljim igračem u povijesti Coma, iza Jesusa Rodrigueza i Nicolasa Kuhna. Ipak, unatoč renomeu s kojim je stigao i visokoj odšteti, Baturina se nije previše naigrao ove sezone.

Najveći krivac za to je Nico Paz, 21-godišnji argentinski veznjak koji pokriva istu poziciju kao i vatreni, a najbolji je igrač momčadi i jedan od najboljih u ligi. Ipak, sretna okolnost za Baturini jest što je Real Madrid navodno odlučio vratiti mladog veznjaka sljedečeg ljeta što znači da bi se u talijanskom prvoligašu lako moglo naći mjesta za bivšu zvijezdu Dinama.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, do toga je ostalo još šest mjeseci, a Baturini minute trebaju odmah želi li se naći na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja. Talijanski portal TuttoMercatoWeb piše kako za Baturinu interesa ne nedostaje, a klub s kojim ga povezuju je engleski premierligaš Leeds United. Trenutačno 16. momčad engleskog prvenstva se navodno raspitivala za hrvatskog reprezentativca, a u Comu razmatraju njegov mogući odlazak budući da su svjesni kako mu trebaju minute.

Još nije jasno bi li se radilo o trajnom transferu ili samo o posudbi do kraja sezone. U slučaju da ga Leeds odluči otkupiti, spominje se odšteta u rasponu od 22 milijuna eura do 25 milijuna eura. Baturina je ove sezone nastupio u 13 utakmica te zabio dva pogotka i dodao jednu asistenciju. Problem je što je u tih 13 utakmica odigrao tek 360 minuta, odnosno samo četiri cijele utakmice.