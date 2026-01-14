Naši Portali
FRANJO GREGURIĆ

VIDEO Bivši hrvatski premijer otkrio nepoznate detalje iz 1991.: Puno je toga napisano, ali ovo je ključan uspjeh

Zagreb: Svečano obilježavanje Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/26
Autor
Dario Topić
14.01.2026.
u 16:54

Posebno ističe ulogu hrvatskog iseljeništva u stvaranju samostalne i suverene Hrvatske, a posebno se prisjeća i žrtve branitelja koji su obranili teritorij

U početku nam strane zemlje nisu bile sklone, ali svaki drugi dan smo imali sjednicu Vlade i svakog smo dana pisali Ujedinjenim narodima, Europskoj zajednici, državama i vladama svijeta, tim se riječima bivši predsjednik Vlade nacionalnog jedinstva Franjo Gregurić prisjeća jednog od najzahtijevnijih, ali i najradosnijih događaja moderne hrvatske povijesti, a koji se zbio na današnji dan prije 34 godine. Tek osamostaljenu Republiku Hrvatsku tog je 15. siječnja međunarodno priznala većina zemalja.

O tom razdoblju puno je napisano, ali mnogo toga još uvijek nije dovoljno poznato, kazuje nam Gregurić prisjećajući se raspada Jugoslavije. – Za razliku od Slovenije i nekih drugih zemalja, kod nas se transformacija odvijala u krvi i znoju hrvatskih ljudi – u borbi za samostalnost i slobodu, uz velike ljudske i materijalne žrtve – ističe.

Bivši hrvatski premijer Franjo Gregurić otkrio nepoznate detalje iz 1991.: Puno je toga napisano, ali ovo je ključan uspjeh

To je bilo vrijeme koje je tražilo veliko jedinstvo hrvatskog naroda, nastavlja bivši premijer koji smatra kako je to najvrijednije postignuće tog vremena, razdoblja Vlade nacionalnog jedinstva. – Nije bilo jednostavno pomiriti interese, ali smo uspjeli. U toj velikoj koaliciji redovito smo se sastajali i dogovarali oko temeljnih pitanja – sa svim koalicijskim partnerima, uključujući SDP, HNS, Hrvatsku seljačku stranku i kršćanske demokrate.

U teškim okolnostima 1991. kada nam međunarodna zajednica nije bila sklona, štoviše uvodila je i sankcije, tek rođena Hrvatska uspjela je izboriti monetarnu samostalnost. – Mnogi se sjećaju da smo u bivšoj Jugoslaviji imali sustav „par–nepar“ i nestašice goriva, ali takvo što tijekom cijelog rata nije nam se dogodilo. Uspjeli smo izbalansirati gospodarsku aktivnost tako da prijeđemo u ratnu ekonomiju, a da pritom osiguramo dovoljno za normalan život i obranu – nastavlja Gregurić.

Posebno ističe ulogu hrvatskog iseljeništva u stvaranju samostalne i suverene Hrvatske, a posebno se prisjeća i žrtve branitelja koji su obranili teritorij. Paralelno s teškim bitkama u obrambenom ratu na bojišnici, odvijala se „diplomatska oluja“ – Vodila se na dva načina. S jedne strane, stalnim pritiskom Vlade i predsjednika Tuđmana na međunarodnu zajednicu kako bi se objasnila istina o događajima na području bivše Jugoslavije i njezina raspada. S druge strane, stvaranjem atmosfere podrške unutar međunarodne zajednice, počevši od Ujedinjenih naroda – otkriva bivši premijer.

Poznato je kako je veliku ulogu odigrala Njemačka, ali i austrijski kancelar Franz Vranitzky kao i Sveta Stolica. – Oni su nam uvelike stajali na raspolaganju. Ne samo Sveti Otac, nego i tadašnji državni tajnik i ministar vanjskih poslova Svete Stolice. Kad god je trebalo, mogli smo razgovarati i dobiti potporu – zaključio je Gregurić koji je u obnovljenoj palači Ministarstva vanjskih i europskih poslova na zagrebačkom Zrinjevcu sudjelovao i na prigodnoj panel raspravi „Međunarodna perspektiva Republike Hrvatske jučer – danas – sutra“ gdje su iskustva podijelili i bivši šef diplomacije Mate Granić te Zdravka Bušić, pročelnika Kabineta predsjednika Tuđmana, a uvodno predavanje o vojno-obrambenoj diplomaciji održao je umirovljeni general Mirko Šundov.
Komentara 6

PA
pasodoble12
17:17 14.01.2026.

Opet providna, izprazna diplomatska priča. Šta je rekao nepoznato? Ništa! Preblaga priča kao da nam MZ nije bila sklona. Ne da nam nije bila sklona, nego su nas htjeli uništiti, embargo na oružje i plan Z4. Ne spominje one koji su nam u najtežim trenutcima pomogli, jer to, vjerojatno, danas nije popularno. Sve u svemu bla bla bla.

TO
toljuodjebi
17:12 14.01.2026.

franjo gregurić je najveći kriminalac u povijesti hrvatske...pod njegovim vodstvom je provedena pljačka u pretvorbi i privatizaciji. i ko da mu nije bilo dosta kriminala 90 ih nego je s pajdašima uddbašima iz heneseya i panorame ne tako davno upoo oreškopviću ured i rekao d aima dovoljno potkupljeni i ucjenjeni zastupnika tzv žetončića i nek orešković podnese ostavku.je li ga smijete pitat o tome nešto.to kao nije kriminal.što mislite što bi se dogodilo da u njemačkoj schroeder upadne merzu u kabinet i kaže potkupio sam dovoljno ljudi u bundestagu,podnesi ostavku ja imenujem premijera i ministre.onda je bio u bnskim dvorima kad su lomili sauchu i ostale žetončiće. AP je SASTAVIO VLADU TAKO ŠTO SU ŠEKS,GREGURIĆ I UdDBAŠI IZ PANORAME KUKURIKU MINISTRIMA OBEĆALI AMNESTIJU ZA BROJNE KRIMINALNE AFERE AKO POSTANU ŽETONČIĆI.. kriminalna privatizacija c.osiguranja,preplaćena obnova gunje,kriminal s obnovljivim izvorima energije,predstečajne,razdjelnici nikad nisu dobile pravosudni epilog.smećarske novine objavljuju interviju sa smećem od čovjeka

