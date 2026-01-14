Sprema se transfer koji će zatresti Italiju: Perišić se vraća u bivši klub?

Ivan Perišić i ove sezone igra u vrlo dobroj formi za nizozemski PSV. U 23 utakmice, zabio je četiri i asistirao za deset golova u nizozemskom velikanu i dokazao da i s 36 godina i dalje može igrati na vrlo visokoj razini. Ipak, gotovo nitko se nije nadao da bi se u tim godinama mogao vratiti u jedno od najjačih europskih liga, no upravo to tvrde insajder Ekrem Konur i talijanski novinari Alfio Musmarra i Pasquale Guarro.

Štoviše, tvrde kako bi se Perišić mogao vratiti u talijanski Inter, klub čiji je igrač bio ukupno sedam godina, a šest je godina bio standardni prvotimac dok je sezonu 2019./20. proveo na posudbi u Bayernu. Nerazzuri muku muče s ozljedama, konkretno onom Nizozemca Denzela Dumfriesa, pa je desna strana momčadi ostala podosta tanka.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo bi zato voljeli angažirati Perišića, iako on većinu karijere igra na lijevoj strani. Ističu njegovu sposobnost da podjednako dobro igra na obje strane i činjenicu da igra jednako dobro s obje noge.

- Nevjerojatno, ali opet postoji interes za Perišićem. Bio je zvijezda na lijevoj strani, ali može igrati i na desnoj, što i čini u PSV-u. Ima 36 godina, ali i dalje radi razliku. Ima smisla ako bi ga Inter doveo da pokrpa rupu na par mjeseci, ali on nije rješenje za budućnost - rekao je Musmarra. Konur pak tvrdi kako trener Intera Christian Chivu inzistira upravo na Perišiću kao rješenje za desni bok.

Hrvatski reprezentativac za Inter je odigrao velikih 254 utakmice te zabio 55 golova i namjestio njih 50. Osvojio je naslov prvaka Italije te tamošnji kup i Superkup. Transfermarkt ga cijeni na 1.3 milijuna eura.