U SAD-u incident uoči ključnog sastanka o Grenlandu, Švedska se oglasila: 'Šaljemo vojsku'

Danska i Grenland pred sastankom visokog rizika u SAD-u

pred sastankom visokog rizika u SAD-u Trump poručio da je sve osim američkog vlasništva nad Grenlandom 'neprihvatljivo'

EU poručila da Grenland 'može računati na nas'

19:05 - Vjerojatnost da će SAD "pokrenuti napad" na Grenland je "potpuno hipotetska", rekao je danski ministar obrane. Troels Lund Poulsen rekao je novinarima na konferenciji za novinare u srijedu da je "malo vjerojatno da će jedna zemlja NATO-a napasti drugu zemlju NATO-a". Ranije su vlada Grenlanda - koji je samoupravni teritorij Danske - i dansko ministarstvo obrane najavili veći vojni otisak na Grenlandu i oko njega od srijede, navodeći kao razlog "sigurnosne napetosti".

17:41 - Švedski premijer Ulf Kristersson objavio je na platformi X da će švedski vojni časnici tijekom dana stići na Grenland, i to na zahtjev Danska. Riječ je o sudjelovanju u zajedničkoj skupini časnika iz više savezničkih država, koji će biti uključeni u dansku vojnu vježbu pod nazivom Operacija Arktička izdržljivost. „Švedska, na zahtjev Danske, upućuje pripadnike svojih Oružanih snaga“, poručio je Kristersson u objavi.

Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 14, 2026

17:38 - Neposredno prije početka sastanka u zgradi Eisenhower, smještenoj u neposrednoj blizini Bijele kuće, došlo je do manjeg sigurnosnog incidenta. Fotograf danske televizije TV 2, Thomas Vestergård Sørensen, udaljen je iz objekta nakon pokušaja snimanja američkog političara JD Vance. Sørensen je za TV 2 ispričao da je nakon prolaska sigurnosne kontrole i silaska u prizemlje gotovo naletio na Vancea. U tom trenutku pokušao je podići kameru kako bi ga snimio, no zaštitari su mu odmah naložili da okrene kameru u suprotnom smjeru. Nedugo potom, prema njegovim riječima, pripadnici osiguranja zatražili su da napusti prostor.

Grenlandska i danska delegacija morale su, kako bi stigle do zgrade Eisenhower, proći kroz kompleks Bijele kuće. Sørensen se u jednom trenutku nalazio u istoj prostoriji kao i danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen, kada je izvadio videokameru. Fotograf navodi kako nije siguran jesu li sigurnosne službe pretpostavile da će u prostoru biti isključivo fotografi s fotoaparatima, a ne i snimatelji s videokamerama. Nakon incidenta, Sørensen je ostao zadržan na ograđenom parkiralištu ispred Bijele kuće, odakle se javio redakciji TV 2.

17:00 - Danski veleposlanik u SAD-u objavio je na društvenim mrežama fotografiju koja prikazuje ministricu vanjskih poslova Danske i ministricu vanjskih poslova Grenlanda na putu prema Bijeloj kući na razgovore visokog rizika s potpredsjednikom SAD-a JD-jem Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom.

„Najjači tim Kraljevine na putu prema Bijeloj kući“, napisao je. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen pridružit će se grenlandskoj ministrici vanjskih poslova Vivian Motzfeldt na razgovorima o budućnosti tog teritorija.

Kongerigets stærkeste hold på vej til Det Hvide Hus 🇬🇱🇩🇰 pic.twitter.com/tcBlH0YpQb — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 14, 2026

Danska i grenlandska ministrica vanjskih poslova danas će sudjelovati na sastanku visokog rizika s potpredsjednikom SAD-a zbog prijetnji Donalda Trumpa da preuzme kontrolu nad tim otokom. Uoči razgovora Trump je poručio da bi sve osim američkog vlasništva bilo „neprihvatljivo“. Unatoč tome što je Grenland dio Danske od 1953. godine – a prije toga je više od 200 godina bio danska kolonija – Trump je izjavio da bi SAD trebale posjedovati ovaj mineralima bogat otok.

Grenland poručuje da stoji uz Dansku, koja je jasno dala do znanja da otok nije na prodaju te da su prijetnje upotrebom sile neodgovorne, osobito prema drugoj članici NATO-a. „Ovo je najvažniji sastanak u modernoj povijesti Grenlanda“, rekao je Noa Redington, bivši politički savjetnik nekadašnje danske premijerke Helle Thorning-Schmidt.

Postojala je velika zabrinutost da bi se prema danskom ministru vanjskih poslova Larsu Løkkeu Rasmussenu i njegovoj grenlandskoj kolegici Vivian Motzfeldt moglo postupati na isti način kao prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Zelenski je u veljači 2025. godine u Bijeloj kući bio javno ponižen od strane Trumpa, JD Vancea i novinara povezanih s MAGA pokretom. Dužnosnici Bijele kuće raspravljali su o različitim planovima kako Grenland staviti pod američku kontrolu, uključujući moguću uporabu američke vojske i isplatu jednokratnih iznosa Grenlanđanima kako bi ih se potaknulo na otcjepljenje.

Ministri će na sastanku s Vanceom, koji je zakazan oko 15:30 danas, nastojati smiriti krizu i pronaći diplomatski put koji bi zadovoljio američke zahtjeve. „Biramo Grenland kakav danas poznajemo – kao dio Kraljevine Danske“, rekla je Vivian Motzfeldt kasno sinoć. Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je: „Ovo nije samo pitanje Grenlanda ili Kraljevine, već činjenice da se granice ne mogu mijenjati silom, da se ne može kupiti drugi narod i da se male zemlje ne bi smjele bojati većih.“