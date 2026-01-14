Nekadašnja mlada nada Chelseaja vratila se u London, ali u dres drugog kluba

Engleski nogometaš Conor Gallagher (25) napustio je Atletico Madrid i karijeru će nastaviti u Tottenhamu, objavio je londonski premierligaš.

Posljednjih se dana pisalo kako bi Gallagher mogao preseliti na posudbu u Aston Villu. Međutim, Spursi su otkupili njegov ugovor, nagađa se za 40 milijuna eura, a Gallagher je potpisao ugovor do 2031. godine.

Englez u posljednje vrijeme nije dobivao previše prilika u Madridu, pa je inzistirao na povratku na Otok, jer želi izboriti mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo.

"Sve se dogodilo brzo, ali bilo je stvarno lako. Htio sam u Tottenham, srećom i oni su htjeli mene," kazao je 25-godišnji veznjak.

Gallagher je u Atleticu igrao od kolovoza 2024. kada je stigao iz redova Chelsea za 30 milijuna eura. Za Atletico je upisao 77 nastupa i postigao sedam golova. Tijekom karijere igrao je i za Charlton, Swansea City, WBA i Crystal Palace.

"Conor je vrhunski vezni igrač, na čijem smo dovođenju neumorno radili. Još je mlad, tako da ima puno prostora za napredak, ali ima i ogromno iskustvo u Premier ligi, La Ligi i s engleskom reprezentacijom. U našu svlačionicu donijet će zrelost, karakter i osobnost," poručio je menadžer Spursa Thomas Frank.