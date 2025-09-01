Sprema se spektakl: Dolaze Cantona, Rađa i košarkaške legende bivše Jugoslavije

Pavle Pepđonović ne staje. I četvrtu godinu zaredom ovaj crnogorski ljubitelj sporta i poduzetnik okuplja u Ulcinju druženja sportaša bivše Jugoslavije, sportaša koji su obilježili šezdesete, sedamdesete i osamdesete godine. To su bile godine kada je sport u bivšoj Jugoslaviji nizao medalje, pogotovo u loptačkim sportovima. Pavle Pepđonović potvrdio je da će ovogodišnji događaj biti masovniji i spektakularniji od prethodnih, a broj europskih, svjetskih i olimpijskih prvaka, koji će koncem rujna biti u Ulcinju, je impresivan.

I Cantona na festivalu

Otvorenje kulturne manifestacije u Ulcinju obilježit će prikazivanje dječjeg igranog filma "Anka", snimljenog prema poznatom romanu Mate Lovraka "Anka Brazilijanka". Film je na Pulskom festivalu 2017. godine nagrađen Zlatnom arenom za vizualne efekte, a crnogorsku će premijeru doživjeti upravo u Ulcinju, pred publikom u kojoj će biti i učenici iz Ulcinja i Bara. Za one koji ne znaju, jednu od uloga u tom filmu imao je i legendarni Eric Cantona. Program se nastavlja premijerom dokumentarca "Izgubljeni Dream Team" redatelja Jure Pavlovića, posvećenog posljednjoj jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji. Film donosi emotivan hommage jednoj epohi sporta, ali i simbolu zajedništva koje je ta momčad predstavljala. Svoje mjesto pronašla je i književnost – predviđena je promocija knjige "Rukomet – put do vrha i tajne uspjeha" legendarnog hrvatskog trenera Line Červara, u kojoj najtrofejniji izbornik otkriva tajne timskog rada i uspjeha koje je gradio sa svojim rukometašima.

Prve dvije godine u fokusu Mundijala bio je nogomet, lani je zbog Ratka Rudića u prvom planu bio vaterpolo, a ove godine Ulcinj će biti domaćin košarkaškim legendama. Na popisu gostiju su, među ostalima, Dino Rađa, Josip Pino Gjergja, Žarko Paspalj, Andro Knego, Zoran Čutura, Željko Jerkov, Slobodan Piksi Subotić. Mihovil Nakić, Nikola Plećaš, Petar Vilfan, Boro Vučević, Janez Drvarič, Danko Cvjetičanin, Duje Krstulović, Branko Macura, Sejo Bukva, Dževad Alihodžić... Još se čeka pristanak jednog od najboljih šutera u povijesti, velikog Grka Nikosa Galisa. Uz Linu Červara u rukometnoj ekipi bit će Zoran Tuta Živković, Jasmin Mrkonja, Veselin Vujović, Veselin Vuković, Momir Rnić, Nedeljko Jovanović, dok će vaterpolisti "igrati" u sastavu Igor Milanović, Deni Lušić, Veselin Đuho, Božo Vuletić, Dragan Andrić i Mirko Vičević.

– Kako je došlo do ideje o Mundijalu prijateljstva? Ja sam po ocu naslijedio ljubav prema splitskom Hajduku. On me uveo u nogomet i stvorio svu tu emociju koju danas nosim. Zadnjih petnaestak godina živim na relaciji Rijeka – Opatija – Ulcinj. Imam jednog poslovnog partnera iz Subotice koji je upoznao Ivana Gudelja na promociji njegove knjige. Znajući da sam ja navijač Hajduka, dao mi je Gudeljev broj, da ga imam ako mi ikad zatreba. Više od tri godine taj je broj bio spremljen u mojem mobitelu. Sve dok moj prijatelj i ja nismo otišli na utakmicu u Split, bez ikakvog razmišljanja uopće o Gudelju. Malo-pomalo, u nekom razgovoru predložim da mu se javimo. Ideja je bila da ispromoviramo njegovu knjigu, jer vidim da je bio u Užicama, Subotici itd. I tako, napišem ja njemu dužu poruku, tko sam i što hoću, i nakon 10 minuta zove Gudelj. Dogovorimo susret u restoranu Hajduk u Klisu, upoznamo se, porazgovaramo i on pristane doći u Ulcinj. Kad sam se vratio u Ulcinj i rekao da dolazi Gudelj, odmah su svi krenuli u organizaciju. Kad sam ja vidio tu energiju koju smo svi zajedno dijelili, to je bio moj znak za start. I tako svake godine Ulcinj postaje grad sporta, grad velikih sportskih veličina i zvijezda – kaže Pepđonović i dodaje:

Nitko ništa ne naplaćuje

– Bio sam uvjeren da ovaj događaj neće biti tako masovan. Taj faktor iznenađenja što bude na prvim okupljanjima, kasnije se izgubi. Ali iznenadilo me. Koncentracija ljudi, emocija svih onih igrača, a bilo ih je više od 150 samo na otvorenju, me oduševila. Ukupno 400-tinjak ljudi na Mundijalu prijateljstva prošle godine. Ljudi u Ulcinju žive za ovo. Nitko ništa ne naplaćuje, ni spavanje, ni jelo, ni restorane, ni dvorane. Oni nose sve ovo, ja ih samo pratim – zaključio je Pavle.