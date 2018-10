Splitski Jadran s dva gola prednosti ide u Herceg Novi

Vaterpolisti splitskog Jadrana svladali su crnogorski Jadran Carine s 11:9 (2:3, 5:2, 4:3, 0:1) u prvoj utakmici posljednjeg, 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka odigranoj u subotu u Zadru, te će za četiri dana tu prednost braniti na uzvratu u Herceg Novom.

Zbog radova na poljudskom bazenu momčad Ivana Asića crnogorskog je imenjaka dočekala u Zadru, no to njegovim igračima nije smetalo i prava je šteta što završna razlika nije uvjerljivija, jer su Splićani u dva navrata imali i četiri pogotka prednosti u trećoj četvrtini (9:5, 10:6).

Gosti su držali prednost do 14. minute, kad su posljednji put vodili (5:4). No, uslijedilo je sjajnih šest minuta igre splitskih vaterpolista, u kojima su serijom 5:0 došli do vodstva 9:5. Jadran je u posljednjih osam minuta ušao s tri gola prednosti (11:8), a jedini pogodak u posljednjoj četvrtini postigli su Crnogorci 53 sekunde prije kraja utakmice.

Marin Delić je sa četiri pogotka bio najbolji strijelac splitskog Jadrana. Dva gola postigao je Anđelo Šetka, a po jedan Popović, Butić, Kunac, Visković i Kovačić. Kod gostiju najbolji strijelac s tri pogotka bio je Đuro Radović.

Uzvrat je na rasporedu u srijedu, 10. listopada. Bolja momčad iz oba dvoboja plasirat će se u skupinu Lige prvaka u kojoj su već dva hrvatska predstavnika dubrovački Jug CO i zagrebačka Mladost.