© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
'MOJE DOMOLJUBNE ZALIHE'

Sudnji dan, ‘5 do 12’: sto milijuna Amerikanaca očekuje kraj svijeta

Autor
Dino Brumec
11.05.2026.
u 16:36

Kupuju pakete za preživljavanje, grade kolibe u šumi i to smatraju domoljubljem

Moje domoljubne zalihe, tako se zove američka tvrtka koja kupcima nudi sve što im treba kako bi preživjeli izvanrednu situaciju poput udara bombe, kolapsa države, gašenja struje. My Patriot Supply prodaje pakete hrane za izvanredne situacije, uređaje za filtraciju vode, sjeme za sadnju te “opremu i početničke planove za preživljavanje”. My Patriot Supply ima sve, a usto daje i domoljuban i tradicionalan štih jer svatko mora biti spreman obraniti svoju obitelj od najvećih prirodnih i političkih nepogoda. Kada se sustav raspadne, nitko te neće pitati gdje si bio i što si radio. U Europi domoljublje često znači vjera u državu. U Americi je domoljublje najčešće oslanjanje na samog sebe.

Donald Trump MAGA patriotizam oružje amerikanci

ZA
zagabria4
17:03 11.05.2026.

To je 100 mil nepismenih trumpovih glasača. Ovaj put su im prdali foru da dolaze vanzemaljci, tek da isprazne zalihe neprodane robe. Kod njih sve prolazi

Avatar Tombstone
Tombstone
16:49 11.05.2026.

Ne znam od kud ovo, ja nikad nista slicno nisam cuo. Zivim u SC Evo3 vec prek 25 let, I jedino nesto slicno je bilo I doba Obame I njegovog umjetno stvorenog rasizma, no nitko to nije uzimao za ozbiljno.

AN
Anteo
18:24 11.05.2026.

Jučer mi je netko rekao da gledam previše filmova kada sam spomenuo ovo o čemu se piše u sadašnjem članku. Internet je pun ljudi takozvanih prepperi koji se konstantno pripremaju za neku katastrofu. Taj fenomen je bio poznati i prijee nego se događali sadašnji ratovi. Kada su razne Europske države upozoravale svoje stanovnike da pripreme hrane i vode za nekoliko tjedana u slučaju da dođe do neke katastrofe nije bilo ovakvih komentara kao sada ispod ovog članka.

