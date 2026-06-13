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NAJMANJE POSJEĆENI, ALI...

Otkrili skriveni dragulj Europe pa ga stavili na popis za odmor: Nalazi se u našem susjedstvu

Grad Ohrid i Ohridsko jezero
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.06.2026.
u 22:44

Unatoč svojoj maloj veličini, ova zemlja nudi izuzetno bogatu prirodu i kulturu, piše Express

Sjeverna Makedonija jedna je od najmanje posjećenih europskih država. U 2025. godini posjetilo ju je samo oko 900.000 turista, što je više samo od minijaturnih država poput Lihtenštajna, San Marina i Moldavije. Međutim, čini se da se situacija polako mijenja. Prošle godine ipak je broj turista nešto porastao, a prijevoznik Wizz Air uveo je izravne letove iz Ujedinjenog Kraljevstva za Skoplje i Ohrid. Unatoč svojoj maloj veličini, ova zemlja nudi izuzetno bogatu prirodu i kulturu. Oko 80 posto teritorija prekriveno je planinama i jezerima, što je čini idealnom destinacijom za ljubitelje aktivnog odmora planinarenje, biciklizam, kajakarenje i promatranje divljih životinja (medvjedi, vukovi, divlje svinje i preko 200 vrsta leptira), piše Express. Sjeverna Makedonija je skriveni dragulj Europe za one koji traže odmor u Grčkoj, a može se pohvaliti prekrasnim prirodnim krajolicima, planinama, jezerima i bogatom poviješću, dodaju u svom tekstu. 

Glavni grad Skoplje prošao je veliku transformaciju posljednjih 15 godina. Nakon raspada Jugoslavije, vlada je pokrenula ambiciozan projekt “Skoplje 2014.” koji je centar grada pretvorio u svojevrsni otvoreni muzej prepun grandioznih spomenika i kipova. Iako ovaj stil nije svima po ukusu, daje gradu poseban, pomalo kičast šarm. Najveća atrakcija zemlje svakako je Ohridsko jezero – jedno od najstarijih i najdubljih jezera u Europi, pod zaštitom UNESCO-a. Kristalno čista voda, slikoviti stari grad na obali i crkva Svetog Ivana Kaneoskog na stijeni spadaju među najljepše prizore na Balkanu.

Preporučuje se pet top destinacija u Sjevernoj Makedoniji: Ohridsko jezero – UNESCO-ova prirodna i kulturna baština, Stara čaršija u Skoplju – jedan od najbolje očuvanih otomanskih bazara na Balkanu. Kanjon Matka – dramatičan kanjon blizu Skoplja s dubokim špiljama i srednjovjekovnim samostanima. Nacionalni park Mavrovo – planinski raj s gustim šumama i slikovitim jezerom, Bitola i antička Heraclea Lyncestis – grad s bogatom poviješću i impresivnim rimskim mozaicima Sjeverna Makedonija nudi i izvrsnu kuhinju, s nacionalnim jelom gravče na tavče (pečeni grah) kao apsolutnim hitom.

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Ključne riječi
turizam Sjeverna Makedonija

Komentara 5

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DD
Dobar.Dabar
23:55 13.06.2026.

Tamo gdje vjecno sunce sja...tamo je Makedonijaaa!

Avatar Arba
Arba
23:24 13.06.2026.

Sezona če dabude puuuno loša, cijene nekretnina na hrvatski Jadran puno da padaju, sunce puno toplo, cestarina skupa, alge, meduze, kugljica od sljadoled 10 dinara, pardon Evri, bdp bude dapada i broj noćenja opet ispod dvesta milioni. I Hrvati na SP opet samo dođu do polufinali ili finali . Katastrofa u Hrvatska, a u Cerbiji cviće cvita i u januar i Cerbija ne može da ispadne na SP. Posjetite Niš i Šabac draga gošće i Prilep i Pirot, sve će da bude lepo i šareno.

Avatar Arba
Arba
23:11 13.06.2026.

O čemu vi? Otkrili toplu vodu u srid islandskih gejzira. Svaki kutak ove planete, svaka zemlja, bogata ili siromašna, ima svoje skrivene dragulje.

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