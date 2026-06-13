Otkrili skriveni dragulj Europe pa ga stavili na popis za odmor: Nalazi se u našem susjedstvu

Sjeverna Makedonija jedna je od najmanje posjećenih europskih država. U 2025. godini posjetilo ju je samo oko 900.000 turista, što je više samo od minijaturnih država poput Lihtenštajna, San Marina i Moldavije. Međutim, čini se da se situacija polako mijenja. Prošle godine ipak je broj turista nešto porastao, a prijevoznik Wizz Air uveo je izravne letove iz Ujedinjenog Kraljevstva za Skoplje i Ohrid. Unatoč svojoj maloj veličini, ova zemlja nudi izuzetno bogatu prirodu i kulturu. Oko 80 posto teritorija prekriveno je planinama i jezerima, što je čini idealnom destinacijom za ljubitelje aktivnog odmora planinarenje, biciklizam, kajakarenje i promatranje divljih životinja (medvjedi, vukovi, divlje svinje i preko 200 vrsta leptira), piše Express. Sjeverna Makedonija je skriveni dragulj Europe za one koji traže odmor u Grčkoj, a može se pohvaliti prekrasnim prirodnim krajolicima, planinama, jezerima i bogatom poviješću, dodaju u svom tekstu.

Glavni grad Skoplje prošao je veliku transformaciju posljednjih 15 godina. Nakon raspada Jugoslavije, vlada je pokrenula ambiciozan projekt “Skoplje 2014.” koji je centar grada pretvorio u svojevrsni otvoreni muzej prepun grandioznih spomenika i kipova. Iako ovaj stil nije svima po ukusu, daje gradu poseban, pomalo kičast šarm. Najveća atrakcija zemlje svakako je Ohridsko jezero – jedno od najstarijih i najdubljih jezera u Europi, pod zaštitom UNESCO-a. Kristalno čista voda, slikoviti stari grad na obali i crkva Svetog Ivana Kaneoskog na stijeni spadaju među najljepše prizore na Balkanu.

Preporučuje se pet top destinacija u Sjevernoj Makedoniji: Ohridsko jezero – UNESCO-ova prirodna i kulturna baština, Stara čaršija u Skoplju – jedan od najbolje očuvanih otomanskih bazara na Balkanu. Kanjon Matka – dramatičan kanjon blizu Skoplja s dubokim špiljama i srednjovjekovnim samostanima. Nacionalni park Mavrovo – planinski raj s gustim šumama i slikovitim jezerom, Bitola i antička Heraclea Lyncestis – grad s bogatom poviješću i impresivnim rimskim mozaicima Sjeverna Makedonija nudi i izvrsnu kuhinju, s nacionalnim jelom gravče na tavče (pečeni grah) kao apsolutnim hitom.