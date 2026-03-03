Garcia otvoreno: Da, bojim se smjene u Hajduku! Ovdje na Poljudu uvijek se trese stolica

Hajdukov trener Gonzalo Garcija najavio je na Poljudu utakmicu četvrtfinala Hrvatskog kupa protiv Rijeke u srijedu od 20 sati na Rujevici.

- Šarlija neće biti dostupan, ide na preglede da vidi hoće li mu trebati operacija, a s Almenom pokušavaju neke tretmane da napokon otkrijemo gdje je problem. Nešto se treba popraviti i treba vremena da se pronađe što točno.

Najavili ste promjene u sastavu, je li kapetan Livaja u stanju igrati pet utakmica zaredom?

- Igrači uvijek misle da mogu igrati, ja moram donijeti odluke da vidim tko če igrati. Težak je tjedan, trebamo donijeti dobre odluke. Bit će nekoliko promjena, ali ne previše

Bojite li se smjene s Hajdukove klupe ako izgubite u Rijeci?

- Uvijek se bojim jer se ovdje trese stolica. No, radim najbolje što mogu svaki dan.

Kakva je za vas momčad Rijeke?

- Jako su snažna momčad, imaju dosta igrača, pa ne znate tko će igrati. Agresivni su, ne daju vam prostora. Očekujem dugu utakmicu u kojoj ćemo morati puno raditi da je postavimo u ritam kakav mi želimo. Igrali smo tri puta protiv njih i dobili jednom.

Rijeka igra kod kuće i navikla je igrati u ritmu dvije utakmice tjedno. Je li to prednost za domaćina?

- Igrati doma je uvijek prednost, to je realnost. Navikli su igrati svakih nekoliko dana, to je istina. Naši igrači nisu navikli na to, ali ne mislim da je to prevelika prednost.

Jeste li vježbali kaznene udarce?

- Pucali su sada neki igrači, ali istina je da ne možete prenijeti emociju. Može svatko pucati penal, ali nije isto pucati kao onda kada ne smijete promašiti

Nakon Rijeka slijedi Dinamo. Koja utakmica je važnija?

- Sve su važne, svaka utakmica za nas je važna. Naravno da u Kupu želimo pobijediti, ali igraš derbi za vikend. Moraš se postaviti i pobijediti, u derbiju svatko želi pobijediti. Ako izgubiš, razlika je ogromna. Dinamo već ima dosta bodova, ali moramo se natjecati i boriti koliko možemo - zaključio je Garcia.