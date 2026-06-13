U razdoblju obilježenom poremećajima globalnih opskrbnih lanaca, ratom u Ukrajini i novim geopolitičkim krizama na Bliskom istoku, energetska sigurnost postala je jedno od ključnih pitanja europske budućnosti. U takvim okolnostima JANAF je dodatno učvrstio svoju poziciju jednog od najvažnijih energetskih sustava u ovom dijelu Europe, istodobno provodeći snažnu transformaciju iz tradicionalne transportno-skladišne kompanije u suvremenu energetsku tvrtku. O investicijama vrijednima desetke milijuna eura, proširenju kapaciteta na Terminalu Omišalj, ulasku u projekte istraživanja ugljikovodika u Kazahstanu, razvoju obnovljivih izvora energije te izazovima energetske tranzicije razgovarali smo s predsjednikom Uprave JANAF-a mr. sc. Stjepanom Adanićem, koji vodi kompaniju u jednom od najdinamičnijih razdoblja za europski energetski sektor.
Biti energetski siguran znači imati više dobavnih pravaca za tradicionalne izvore energije
Predsjednik Uprave JANAF-a, koji tu kompaniju vodi u jednom od najdinamičnijih razdoblja za europski energetski sektor, za Obzor govori o novim strategijama u toj važnoj djelatnosti
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
ova komunjara mi je predavala ONO i DSZ... i onda se učlanio u adz... i postao general i stručnjak za naftu...