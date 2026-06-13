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INTERVJU: STJEPAN ADANIĆ

Biti energetski siguran znači imati više dobavnih pravaca za tradicionalne izvore energije

Autor
Hassan Haidar Diab
13.06.2026.
u 23:25

Predsjednik Uprave JANAF-a, koji tu kompaniju vodi u jednom od najdinamičnijih razdoblja za europski energetski sektor, za Obzor govori o novim strategijama u toj važnoj djelatnosti

U razdoblju obilježenom poremećajima globalnih opskrbnih lanaca, ratom u Ukrajini i novim geopolitičkim krizama na Bliskom istoku, energetska sigurnost postala je jedno od ključnih pitanja europske budućnosti. U takvim okolnostima JANAF je dodatno učvrstio svoju poziciju jednog od najvažnijih energetskih sustava u ovom dijelu Europe, istodobno provodeći snažnu transformaciju iz tradicionalne transportno-skladišne kompanije u suvremenu energetsku tvrtku. O investicijama vrijednima desetke milijuna eura, proširenju kapaciteta na Terminalu Omišalj, ulasku u projekte istraživanja ugljikovodika u Kazahstanu, razvoju obnovljivih izvora energije te izazovima energetske tranzicije razgovarali smo s predsjednikom Uprave JANAF-a mr. sc. Stjepanom Adanićem, koji vodi kompaniju u jednom od najdinamičnijih razdoblja za europski energetski sektor.

Ključne riječi
JANAF Stjepan Adanić intervju

Komentara 1

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Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
23:46 13.06.2026.

ova komunjara mi je predavala ONO i DSZ... i onda se učlanio u adz... i postao general i stručnjak za naftu...

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