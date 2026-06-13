UŽIVO Švicarska i Katar bore se za prvo mjesto u skupini BiH: Stigli sastavi

POKAZAO MU IZLAZ

VIDEO Ibrahimović izbacio poznatog influencera iz studija nakon prognoze tko će osvojiti SP

Speed je ušao u studio i poručio da će Portugal osvojiti svjetsko prvenstvo, a da će Ronaldo biti glavna zvijezda turnira. Njegova prognoza nije dugo trajala jer je u kadar odmah ušao Zlatan Ibrahimović koji se očito nije slagao s njegovim mišljenjem