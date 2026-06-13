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Večernji.hr
KATAR - ŠVICARSKA

UŽIVO Švicarska i Katar bore se za prvo mjesto u skupini BiH: Stigli sastavi

2026 FIFA World Cup Previews
Borut Zivulovic/REUTERS
13.06.2026. u 20:44
Tekstualni prijenos utakmice Švicarske i Katara pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
KATAR
0-0
ŠVICARSKA
1. Kolo Svjetskog prvenstva, Švicarska - Katar, 21:00, Levi's Stadion, Santa Clara
SASTAVI

KATAR: Abunad - Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Abdulsallam, Madibo, Laye - Junior, Abdurisag, Afif.

ŠVICARSKA: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji - Aebischer, Freuler, Xhaka, Rodriguez - Ndoye, Vargas - Embolo.

SUDAC

Glavni sudac bit će Said Martinez iz Hondurasa.

NAJAVA

U tekstualnom prijenosu od 21 sat pratimo utakmicu između Katara, reprezentacije koja je po prvi puta kroz kvalifikacije izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, i Švicarske, nominalno prvog favorita skupine B u kojoj su još Bosna i Hercegovina te Kanada.

Iako su Švicarci na papiru favoriti, neće imati nimalo lak zadatak protiv aktualnog prvaka Azije. Katar je reprezentacija koja brzo napreduje i žele se prikazati u boljem svjetlu nego na prošlom Mundijalu, kojem su bili domaćini, kada su izgubili sve tri utakmice protiv Nizozemske, Ekvadora i Senegala.

Švicarska je s druge strane reprezentacija koju mnogi vide kao moguće pozitivno iznenađenje i reprezentaciju koja bi mogla otići daleko na ovom turniru.

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