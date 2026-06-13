UŽIVO Švicarska i Katar bore se za prvo mjesto u skupini BiH: Stigli sastavi

KATAR: Abunad - Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Abdulsallam, Madibo, Laye - Junior, Abdurisag, Afif.
ŠVICARSKA: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji - Aebischer, Freuler, Xhaka, Rodriguez - Ndoye, Vargas - Embolo.
Glavni sudac bit će Said Martinez iz Hondurasa.
U tekstualnom prijenosu od 21 sat pratimo utakmicu između Katara, reprezentacije koja je po prvi puta kroz kvalifikacije izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, i Švicarske, nominalno prvog favorita skupine B u kojoj su još Bosna i Hercegovina te Kanada.
Iako su Švicarci na papiru favoriti, neće imati nimalo lak zadatak protiv aktualnog prvaka Azije. Katar je reprezentacija koja brzo napreduje i žele se prikazati u boljem svjetlu nego na prošlom Mundijalu, kojem su bili domaćini, kada su izgubili sve tri utakmice protiv Nizozemske, Ekvadora i Senegala.
Švicarska je s druge strane reprezentacija koju mnogi vide kao moguće pozitivno iznenađenje i reprezentaciju koja bi mogla otići daleko na ovom turniru.
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