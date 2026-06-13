Englezi otkrili formulu za Hrvatsku: Tuchel sprema taktičko oružje, ali Modrić ostaje najveća prijetnja

Engleska će u srijedu, po velikoj vrućini u Dallasu, protiv Hrvatske otvoriti svoj pohod na prekid 60-godišnjeg čekanja na naslov svjetskog prvaka. „Tri lava” očajnički žele poslati snažnu poruku već u prvoj utakmici turnira. Međutim, s obzirom na to da će Hrvatska vjerojatno igrati u niskom obrambenom bloku, engleski navijači strahuju da bi momčad Thomasa Tuchela mogla imati problema s probijanjem takve obrane. Engleska je posljednjih godina često upadala u zamku predvidljive „potkove” – sporog kruženja lopte bočno i oko protivničke obrane, što je protivnicima olakšavalo branjenje.

Srećom za Engleze, pripremne utakmice pokazale su ohrabrujuće znakove da je Tuchel pronašao rješenje za probijanje čvrstih obrambenih postava. Sunov taktički analitičar Dean Scoggins objasnio je kako bi Engleska mogla izgledati protiv Hrvatske i zašto jedno dobro poznato lice u hrvatskoj veznoj liniji i dalje predstavlja veliku prijetnju.

Posjed lopte sam po sebi ne znači mnogo ako se momčad svodi na spora, bočna dodavanja u predvidljivom obrascu. Upravo zato Tuchel koristi novu, vrlo zanimljivu formaciju koju smo mogli vidjeti u pripremnoj pobjedi protiv Kostarike. Umjesto klasičnog rasporeda u napadu, Engleska se u fazi napada transformira u dinamičan sustav u obliku slova „W”. Takav sustav uključuje dva progresivna vezna igrača, odnosno „osmice” ili „desetke” – najvjerojatnije Judea Bellinghama i Declana Ricea – koji djeluju odmah iza napadača.

Ključnu ulogu pritom ima Elliot Anderson kao jedini zadnji vezni igrač u ovoj izrazito ofenzivnoj postavi. Ako Anderson dobije loptu u dubljim zonama, njegova okomita i direktna dodavanja predstavljaju ključ za funkcioniranje cijelog sustava. Savršen primjer viđen je protiv Kostarike. Anderson je odigrao oštro dodavanje prema Harryju Kaneu, koji je loptu iz prve vratio Bellinghamu. Zvijezda Real Madrida zatim je odmah proigrala Nonija Maduekea u prilici za pogodak.

Takva brza i izravna igra kroz sredinu terena potpuna je suprotnost sporom i predvidljivom nogometu. Već godinama traje rasprava treba li engleski kapetan ostajati u kaznenom prostoru ili se spuštati dublje u vezni red. Odgovor je jednostavan – treba mu dopustiti spuštanje jer ga to čini dvostrukom prijetnjom. Kane je vjerojatno najbolja „devetka” i jedna od najboljih „desetki” koje je Engleska ikad imala. Jednako je opasan izvan kaznenog prostora kao i unutar njega.

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Kada se Kane spusti u dubinu unutar sustava u obliku slova „W”, povlači protivničke braniče za sobom. Tu nastupa taktička čarolija jer tada Jude Bellingham, ili netko drugi u toj zoni, može krenuti prema naprijed i praktički postati dodatni napadač. Odjednom Engleska nema samo jednog igrača u kaznenom prostoru, već dvojicu ili trojicu koji utrčavaju iza protivničke obrane. Takvo kretanje otvara dodatni prostor i za bekove. Tuchel je pritom napravio značajnu promjenu pa igrači poput Reecea Jamesa i Nica O'Reillyja više ne ulaze po vanjskoj strani, već se ubacuju prema sredini terena.

Ako krilni igrači poput Bukaya Sake i Anthonyja Gordona ostanu široko uz aut-liniju, bekovi mogu napadati prostore koje je Kane prethodno oslobodio. Time nastaje vrlo dinamična rotacija koju je protivničkim braničima iznimno teško pratiti. Engleska se nada da će upravo takav model igre donijeti uspješan početak turnira.

Ipak, koliko god engleski napad izgledao moćno, ne smije se zanemariti najveća hrvatska prijetnja. Luka Modrić, kojeg mnogi nazivaju „Modfatherom”, nastupa na još jednom Svjetskom prvenstvu, a debitirao je još na turniru 2006. godine. Hrvatska će se na papiru vjerojatno postaviti u sustavu 4-3-3, no izbornik Zlatko Dalić voli gurati bekove visoko prema naprijed, čime se obrana često pretvara u zadnju trojku. U središtu svega nalazi se Modrić, koji i dalje predstavlja mozak hrvatske igre. Možda više nema trkačku moć kakvu je imao u mlađim danima, ali njegova nogometna inteligencija ostaje na vrhunskoj razini. Modrić često namjerno privlači pozornost suparnika spuštajući se duboko po loptu, čak i do vratara.

Na taj način navodi protivnika na agresivan presing te pokušava izvući igrače poput Ricea, Bellinghama ili Andersona iz njihovih pozicija. Nakon što privuče čuvara, Modrić odigra kratko dodavanje i odmah se kreće u prostor koji je protivnički igrač upravo napustio. Ako Engleska bude pretjerano agresivna u presingu, Modrić bi mogao diktirati ritam utakmice i ozbiljno kazniti njihove pogreške.

S druge strane, hrvatski sustav ima i jednu potencijalnu slabost koju će Tuchel sigurno pokušati iskoristiti. Zbog visokog postavljanja bekova često ostaju veliki prostori iza njih. Ako Engleska uspije osvojiti loptu u sredini terena i brzo krenuti u tranziciju, igrači poput Sake i Maduekea mogli bi imati mnogo prostora za prodore. Sve upućuje na vrlo zanimljiv taktički dvoboj u Dallasu. Ako Engleska uspije provesti Tuchelov plan u djelo, prema procjeni engleskih analitičara trebala bi Svjetsko prvenstvo otvoriti uvjerljivom pobjedom.