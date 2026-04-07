Smrt mlade košarkašice potresla Italiju, njen otac poručio: 'Odgovorni će odgovarati'

Košarkaški turnir "Mare di Roma Trophy in Pink" za mlade sportašice trebao je biti lijep događaj koji promovira sport i zajedništvo pred Uskrs, ali umjesto toga pretvorio se u poprište tragedije. Sofia, 15-godišnjakinja, pojela je u četvrtak drugog travnja naoko bezazlen doručak, kajganu s mahunama, ali to je bio početak tragedije.

Sofia se požalila kako ne može disati, a njen otac (koji je bio pratnja u njezinoj višečlanoj ekipi) hitno joj je dao lijekove protiv alergije znajući da mu je kći od rođenja alergična na mliječne proteine. Djevojčica je hitno prevezena u bolnicu no, nažalost jedino što su liječnici mogli jest utvrditi vrijeme smrti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Talijanska policija započela je s istragom čiji je fokus na restoranu unutar kampa kako bi se razaznalo kako je došlo do kontaminacije hrane. Prema dostupnim informacijama, uzrok smrti je anafilaktični šok prouzročen tragovima mliječnih proteina u doručku. Naložena je obdukcija kako bi se to i potvrdilo, a obitelj preminule djevojčice traži pravdu budući da su u kampu bili obaviješteni o njenoj alergiji, no u hrani su se svejedno našli mliječni proteini.

– Oni koji su napravili pogrešku, za to će i odgovarati – poručio je njen otac, a grad Maddaloni proglasio je dan žalosti zbog njene smrti. Sofia je glasila za jednu od najtalentiranijih košarkašica u svojoj regiji, a njena sportska karijera nažalost je ugašena prije nego li je uopće počela.