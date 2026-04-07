Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOBNA POGREŠKA

Smrt mlade košarkašice potresla Italiju, njen otac poručio: 'Odgovorni će odgovarati'

Svijeća
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 16:23

Sofia se požalila kako ne može disati, a njen otac (koji je bio pratnja u njezinoj višečlanoj ekipi) hitno joj je dao lijekove protiv alergije znajući da mu je kći od rođenja alergična na mliječne proteine.

Košarkaški turnir "Mare di Roma Trophy in Pink" za mlade sportašice trebao je biti lijep događaj koji promovira sport i zajedništvo  pred Uskrs, ali umjesto toga pretvorio se u poprište tragedije. Sofia, 15-godišnjakinja, pojela je u četvrtak drugog travnja naoko bezazlen doručak, kajganu s mahunama, ali to je bio početak tragedije.

Sofia se požalila kako ne može disati, a njen otac (koji je bio pratnja u njezinoj višečlanoj ekipi) hitno joj je dao lijekove protiv alergije znajući da mu je kći od rođenja alergična na mliječne proteine. Djevojčica je hitno prevezena u bolnicu no, nažalost jedino što su liječnici mogli jest utvrditi vrijeme smrti.

Talijanska policija započela je s istragom čiji je fokus na restoranu unutar kampa kako bi se razaznalo kako je došlo do kontaminacije hrane. Prema dostupnim informacijama, uzrok smrti je anafilaktični šok prouzročen tragovima mliječnih proteina u doručku. Naložena je obdukcija kako bi se to i potvrdilo, a obitelj preminule djevojčice traži pravdu budući da su u kampu bili obaviješteni o njenoj alergiji, no u hrani su se svejedno našli mliječni proteini.

– Oni koji su napravili pogrešku, za to će i odgovarati – poručio je njen otac, a grad Maddaloni proglasio je dan žalosti zbog njene smrti. Sofia je glasila za jednu od najtalentiranijih košarkašica u svojoj regiji, a njena sportska karijera nažalost je ugašena prije nego li je uopće počela.
Ključne riječi
alergija košarka smrt Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!