STVAR JE OZBILJNA

Sprema se veliki transfer na Maksimiru? Pogledajte popis, svi ovi klubovi žele Dinamovu gol-mašinu

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
20.04.2026.
u 08:14

Fantastična sezona Diona Drene Belje u dresu Dinama nije prošla nezapaženo. Prema pisanju francuskih medija, za hrvatskog reprezentativca ozbiljno je zainteresiran velikan Olympique Marseille, a ljetni prijelazni rok mogao bi donijeti veliku promjenu u karijeri 24-godišnjeg napadača

Sjajne igre i golgeterska forma Diona Drene Belje ove sezone odjeknule su nogometnom Europom. Hrvatski napadač igra u životnoj formi, a njegova statistika je impresivna. U svim natjecanjima postigao je čak 34 pogotka uz šest asistencija, čime se prometnuo u jednog od najtraženijih napadača izvan najjačih europskih liga. Takav učinak nije mogao promaći ni skautima velikih klubova, a čini se da je najkonkretniji interes stigao s juga Francuske. Prema tamošnjim izvorima, Olympique Marseille pomno prati razvoj 24-godišnjeg centarfora i razmatra ga kao idealno pojačanje za iduću sezonu.

Da se ne radi samo o medijskim nagađanjima, potvrđuje i informacija kako su predstavnici francuskog velikana najavili svoj dolazak na jednu od idućih Dinamovih utakmica kako bi se uživo uvjerili u Beljine kvalitete. Na tribinama im neće biti dosadno, jer će se pridružiti skautima engleskih klubova poput Burnleyja, Leicestera i Newcastlea, talijanske Monze te francuskog Rennesa, koji također već neko vrijeme prate igre Dinamovog napadača. Beljo, koji je za hrvatsku reprezentaciju upisao dva nastupa, tako će biti pod posebnom prismotrom, a svaki njegov potez analizirat će se do najsitnijih detalja.

Ono što Belju čini posebno atraktivnom metom jest i njegova tržišna procjena. Iako iza sebe ima sezonu iz snova, specijalizirani portal Transfermarkt njegovu vrijednost i dalje procjenjuje na relativno skromna četiri milijuna eura. Za klub poput Marseillea to predstavlja potez s malim rizikom, ali potencijalno ogromnim dobitkom. Ipak, u Dinamu ne pomišljaju na prodaju za tako nizak iznos. Beljo je na Maksimir stigao u srpnju 2025. iz Augsburga za odštetu između četiri i pet milijuna eura, a s klubom ima čvrst ugovor do lipnja 2030. godine. Njegov agent Srđan Lakić nedavno je izjavio kako očekuje da će Beljina odšteta na kraju sezone biti dvoznamenkasta u milijunima eura, ističući da ga Međunarodni centar za sportske studije (CIES) već sada procjenjuje na 15 milijuna eura.

Francuski mediji ističu kako je otvoreno pitanje kako bi se Beljo prilagodio jačoj konkurenciji izvan hrvatskog prvenstva. Njegove ranije epizode u njemačkom Augsburgu i bečkom Rapidu nisu bile toliko uspješne kao povratak u domovinu, što je možda i razlog zašto njegova cijena još uvijek nije eksplodirala. Unatoč tome, ovosezonske igre sugeriraju da je sazrio kao igrač i da zaslužuje novu priliku na najvećoj pozornici. Marseille će morati procijeniti hoće li ostati samo na interesu ili će uskoro na Maksimir poslati i konkretnu ponudu za napadača koji je dokazao da može biti velika prijetnja za svaku obranu.
Marseille Dinamo Dion Drena Beljo

KU
kublajkhan
08:22 20.04.2026.

Ovaj se reklamira više nego možemo

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

