Španjolska nakon debakla protiv Maroka dobila novog izbornika

Luis de la Fuente (61), izbornik španjolske reprezentacije do 21 godine, novi je španjolski izbornik nakon što je u četvrtak smijenjen Luis Enrique, objavio je Španjolski nogometni savez (RFRF).

De la Fuente od 2013. godine radi u podmlatku reprezentacije, a od 2018. je izbornik reprezentacije do 21 godine s kojom je 2019. godine osvojio Europsko prvenstvo i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

- RFEF je izabrao Luisa de la Fuentea za novog španjolskog izbornika - stoji u priopćenju RFEF-a.

Novine Marca pišu kako De la Fuente također njeguje formaciju 4-3-3, ali su dubljim okomitijim napadima, što bi mogla biti nijansa u odnosu na Enriqueovu igru s također puno dodavanja ali kojom nije uspio probiti obranu Maroka.

Foto: Dai Tianfang/XINHUA (TOKYO2020)JAPAN-SAITAMA-OLY-MEN'S FOOTBALL-SEMI FINAL-JPN VS ESP (210803) -- SAITAMA, Aug. 3, 2021 (Xinhua) -- Luis de la Fuente Castillo, head coach of Spain reacts during the men's football semifinal between Japan and Spain at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, Aug. 3, 2021. (Xinhua/Dai Tianfang) Dai Tianfang Photo: XINHUA/PIXSELL

Luis Enrique (52) više nije izbornik Španjolske, koja je iznenađujuće ispala u osmini finala Svjetskog prvenstva od Maroka na jedanaesterce, izvijestio je u četvrtak Španjolski nogometni savez.

- Zahvaljujemo mu na radu s reprezentacijom - izvijestio je savez preko Twittera.

Španjolska je u utorak odigrala 0-0 s Marokom, a ispala je tijekom raspucavanja jedanaesteraca, pri čemu su početna tri španjolska igrača promašila. Enrique je nakon susreta rekao da je on odabrao upravo tu trojicu izvođača.

- Razočaran sam. U ovom trenutku me ne zanima moja budućnost - odgovorio je novinarima. Poručio je da želi otići doma i malo se odmoriti prije odluke o daljnjem vođenju reprezentacije koja je jedini naslov svjetskog prvaka osvojila 2010. godine.

Sportski direktor reprezentacije Jose Francisko Molina tada je rekao da će analizirati nastup na prvenstvu na kojem je Španjolska svladala sa 7-0 Kostariku, remizirala 1-1 s Njemačkom te izgubila s 1-2 od Japana uoči osmine finala.

Enrique je bio preuzeo reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva 2018., kada je Španjolska također ispala u osmini finala na jedanaesterce od Rusije. Na Europskom prvenstvu 2021. odveo je momčad u polufinale gdje je izgubila na jedanaesterce od Italije, kasnijeg prvaka.

Španjolska je na velikim natjecanjima ispala na jedanaesterce četiri od pet puta kada je susret odlučen izvođenjem udaraca s bijele točke.

Enrique je imao ugovor do kraja Svjetskog prvenstva u Kataru, a on i savez su uoči prvenstva rekli da će sjesti za stol nakon što natjecanje završi.

Španjolski mediji su zadnjih tjedana nagađali da bi Enrique mogao preuzeti klupu Atletico Madrida, gdje se trener Diego Simeone nalazi na udaru kritika zbog slabijih rezultata ove sezone.

