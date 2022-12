UŽIVO Modrić: Još nismo pobijedili Brazil, nadam se da ćemo prekinuti tradiciju

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će se od 16 sati u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru susresti s Brazilom. Nakon što smo s Mundijala izbacili Japan i plasirali se među osam najboljih reprezentacija natjecanja, sve je spremno za okršaj s prvim favoritom turnira. Utakmicu najavljuju izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.

Javnosti se od 12:45 sati iz Dohe obraćaju na press-konferenciji. Izjave ćemo prenositi kako dolaze.

Prvo pitanje bilo je za Luku Modrića. Je li opušten prije Brazila?

- Napravili smo jaku veliku stvar ulaskom u četvrtfinale. Bez obzira na to, želimo još više. Znamo da nas čeka možda i najveća utakmica na turniru protiv jednog od favorita za osvajanje naslova, uvijek jest, ali po prikazanoj igri na ovom SP-u s pravom su u toj grupi. Moramo samo biti pravi, dati maksimum kao što smo dali u svakoj utakmici dosad. Maksimum mogućnosti, odigrati najbolju utakmicu i onda imamo šanse. Da se zadovoljavamo što smo tu, definitivno ne. Znamo da nas čeka utakmica protiv velikog suparnika, ali imamo svoju snagu, vjerujemo u nas i tako ćemo se postaviti na terenu.

Vinicius i Rodrygo su Modrićevi suigrači iz Reala. Sutra će biti na suprotnim stranama terena. Vinicius je nahvalio našeg kapetana.

- Lijepo je čuti kad Vini priča lijepo o meni, biranim riječima. On je odličan dečko, imamo super odnos. Igra u nevjerojatnoj formi, napredovao je jako puno otkad je došao u Real, to pokazuje i u Realu i reprezentaciji, to pokazuje i na SP-u. Sutra nas očekuje težak zadatak zaustaviti ga. Svi znaju njegove kvalitete, ali ako mogu nekim detaljem pomoći da mu se oteža posao, sigurno ću to napraviti. Ovdje smo da se svatko bori za svoju zemlju.

Kakvo je stanje u momčadi? Odgovorio je izbornik.

- Htio bih objasniti nešto o umjetničkom klizanju, da se ispričam ako se netko osjetio povrijeđenim. Nisam mislio ništa negativno, nego sam ga pohvalio jer je to težak sport gdje se ocjenjuje dojam, a u nogometu nije tako. Nisam mislio ništa lošega, čak sam i pohvalio. Isprika moja ako se netko osjetio povrijeđenim. Momčad? Nije bilo puno vremena za pripremu, prebrzo dolazi utakmica. Bitno je da se oporavimo od Japana, Sosa je bio na treningu jučer i mislim da će konkurirati. Znamo što možemo, nećemo raditi puno promjena. Napravili smo nešto fantastično za Hrvatsku s gotovo novom reprezentacijom, igramo protiv jednog od najvećih favorita, spremni smo, potrudit ćemo se i dati sve od sebe. Čeka nas jako teška utakmica, Brazil je favorit - rekao je Dalić.

Komentirao je oporavak Sose.

- Sosa trenira, oporavio se i konkurirat će za sastav protiv Brazila, koji je favorit u ovoj utakmici.

Ne može usporediti ekipu s SP-a u Rusiji i današnju, puno je novih igrača.

- Ovo je jedna nova reprezentacija gdje 18 novih igrača nije bilo na prošlom Svjetskom prvenstvu. Ne možemo napraviti usporedbu. Tada smo imali ekipu koja je igrala deset godina zaredom, u najboljim ekipama. Trebamo vremena za razvijanje i sazrijavanje. Imamo još šest igrača, poput Modrića, Lovrena i Vide. Nova reprezentacija se tek treba dokazati. Imamo jako kvalitetna igrače, ali mislim da smo 2018. imali prestižniju ekipu - kazao je Dalić.

- Nažalost, još nismo pobijedili Brazil. Nadam se da ćemo sutra prekinuti tradiciju. Brazil ima sjajnu momčad - rekao je Luka.

Kojoj utakmici na kojoj nas je Dalić dosad vodio je sutrašnja najsličnija?

- Finale protiv Francuske. Možda je i ovo najjači protivnik s kojim smo igrali na SP-ima. Od 11, deset smo ih prošli kako treba. Ali ova je došla prerano, među osam. Ali tako je to, nekad te ždrijeb malo pomazi, nekad ne. Hrvatska je jedina manja država koja je nakon uspjeha na jednom SP-u to ponovila, jedina u povijesti. To je sjajno, ali nećemo i ne želimo tu stati, probat ćemo dobiti.

Brazilci plešu prilikom proslave golova.

- Imaju svoj način veselja i zabave, tu pokazuju momčad, zajedništvo, narav i karakter i to je njihovo pravo. Je li to respekt prema protivniku ili ne, nebitno je. Ne bih volio da moja momčad tako slavi. Ali to je karakter, nacija, takvi su kakvi jesu i to je lijepo -rekao je Dalić.

